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28 ноября, 16:10

Российский аппарат по жидкостному дыханию успешно испытали на таксах

Учёные Севастопольского университета разработали аппарат для жидкостного дыхания

Учёные Севастопольского госуниверситета (СевГУ) создали уникальный аппарат для жидкостного дыхания. Как сообщает "Газета.ru", в будущем разработку можно будет использовать в различных областях, в частности, для лечения болезней лёгких и реанимации новорождённых.

Первые эксперименты были успешно проведены на таксах. Согласно технологии, в лёгкие закачивают и позже удаляют жидкость с растворённым кислородом, проникающим в кровь. В 2024 году специалисты СевГУ планируют создать более мобильный аппарат для жидкостного дыхания, а затем уже приступить к клиническим испытаниям.

"Объект вводится в наркозное состояние, в лёгкие помещается интубационная труба, через которую закачивается необходимый объём дыхательной жидкости, четверть которой постоянно рециркулирует: жидкость откачиваем, удаляем углекислый газ, насыщаем кислородом, проводим ультрафиолетовую очистку и закачиваем её обратно", — пояснил принцип работы аппарата руководитель проекта "Прорывные исследования и разработки в области жидкостного дыхания" СевГУ Станислав Рощупкин.

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Ранее Лайф сообщал, что в Пензенском госуниверситете разработали программу для аппарата сердечно-лёгочной реанимации. Устройство предназначено для использования при остановке сердца. По словам разработчиков программы, аппарат заменит работу врачей во время реанимации.

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Freepik

Наталья Исакова
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