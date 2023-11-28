Российский аппарат по жидкостному дыханию успешно испытали на таксах

Учёные Севастопольского госуниверситета (СевГУ) создали уникальный аппарат для жидкостного дыхания. Как сообщает "Газета.ru", в будущем разработку можно будет использовать в различных областях, в частности, для лечения болезней лёгких и реанимации новорождённых.

Первые эксперименты были успешно проведены на таксах. Согласно технологии, в лёгкие закачивают и позже удаляют жидкость с растворённым кислородом, проникающим в кровь. В 2024 году специалисты СевГУ планируют создать более мобильный аппарат для жидкостного дыхания, а затем уже приступить к клиническим испытаниям.

"Объект вводится в наркозное состояние, в лёгкие помещается интубационная труба, через которую закачивается необходимый объём дыхательной жидкости, четверть которой постоянно рециркулирует: жидкость откачиваем, удаляем углекислый газ, насыщаем кислородом, проводим ультрафиолетовую очистку и закачиваем её обратно", — пояснил принцип работы аппарата руководитель проекта "Прорывные исследования и разработки в области жидкостного дыхания" СевГУ Станислав Рощупкин.