Для желающих приехать в Россию предложили ввести "карту русского" Губернатор Алиханов предложил ввести "карту русского" для иностранцев 28 ноября, 16:26 Для желающих приехать в Россию предложили ввести "карту русского". Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил создать "карту русского" для тех, кто желает приехать в Россию на работу или получить постоянное место жительства. Такую инициативу глава региона озвучил на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения" во вторник, 28 ноября.

"Есть такое предложение, как "карта русского". Все, наверное, знают, что такое "карта поляка". Мы считаем, что подобного рода механизм, как "карта соотечественника", как угодно её можно называть, программа мягкой репатриации, поддержки наших бывших соотечественников за рубежом, мог бы быть применим", — подчеркнул Алиханов.

По его словам, в последнее время поступает много запросов от бывших соотечественников из Прибалтики и Евросоюза по вопросам возвращения в Россию и трудоустройству. Глава Калининградской области уже обсуждал эту идею с представителями МИД и Россотрудничества и принципиальных возражений не услышал.

А ранее сообщалось, что в России предложили создать горячую линию и чат-боты специально для релокантов, желающих вернуться на родину. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Благодаря созданию горячей линии бывшие соотечественники смогли бы попросить помощи или узнать последнюю достоверную информацию, как вернуться, и, в частности, о работе пропускных и пограничных пунктов, а также о положении реальных дел в России.

Авторы Дарья Нарыкова