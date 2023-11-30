Космическая катастрофа: Учёные заявили, что Земля может покинуть Солнечную систему Астрофизики рассчитали, что случится с планетами, если мимо Солнца достаточно близко от него пролетит другая звезда. По их мнению, вероятность такого события не является нулевой. 29 ноября, 21:43 Учёные заявили, что Земля может покинуть Солнечную систему. Обложка © Shutterstock

По левую сторону от хорошо узнаваемого созвездия Ориона есть созвездие Единорога. Там в 2013 году немецкий астроном Ральф-Дитер Шольц нашёл тусклую двойную систему из маленьких звёзд, красного и коричневого карликов. И по тому, как и куда она сейчас движется, выходит, что примерно 70 тысяч лет назад (когда люди ещё были охотниками и собирателями) эта двойная звезда Шольца пролетала довольно близко к Солнцу: настолько, что проникла в пределы так называемого облака Оорта – гигантской сферы из ледяных глыб, которая заключает в себе Солнечную систему и из которой периодически прилетают кометы. Она расположилась на расстоянии примерно одного светового года от Солнца, а это в 63 тысячи раз дальше Земли. По мнению учёных, этот визит не сулит нашей планете и вообще всей нашей системе никаких опасных последствий: разве что новых комет к нам прилетит порядочное количество, да и то через пару миллионов лет. Звезда Шольца и в будущем нас ещё не раз навестит — пишут, что через каждые 100 тысяч лет будет пролетать, но тоже на, в общем-то, неопасной дистанции.

А есть и ещё более любопытный пример: Gliese 710 в созвездии Змеи. Она, по расчётам, через примерно полтора миллиона лет подлетит втрое ближе звезды Шольца. По мнению учёных, это всё равно не страшно. Тем не менее нельзя исключать, что где-нибудь поблизости от нас скрывается маленькая незаметная звёздочка, которую ещё не открыли и, соответственно, не знают, где и когда она пролетала и пролетит. Кроме того, внимание учёных обращают на себя так называемые звёзды-изгои, их ещё называют межгалактическими: астрофизики подозревают, что гравитация сверхмассивных чёрных дыр в центрах галактик разгоняет их до такой степени, что они на немыслимых скоростях вылетают из родной галактики, мчатся в чёрной межгалактической пустоте и теоретически могут угодить в Млечный путь. Поэтому хотелось бы в общих чертах понять, на каком расстоянии пролетающая мимо звезда уже будет являться опасной и что именно тогда будет.

Для этого учёные устроили масштабное компьютерное моделирование, чтобы рассмотреть 12 тысяч разных вариантов развития событий при пролёте звезды на расстоянии максимум 100 астрономических единиц, то есть в 100 раз дальше Земли от Солнца. Для понимания, орбита Плутона находится на уровне 30–50 астрономических единиц (она вытянутая).

Так вот, среди этих тысяч вариантов сценария оказались и такие, в которых, к примеру, Меркурий падает на Солнце, Земля сталкивается с Венерой или из Солнечной системы вылетают Уран и Сатурн. Ещё есть вариант, при котором почти все ближайшие к Солнцу планеты на него падают, а почти все внешние, наоборот, улетают прочь и остаются только Земля и Юпитер. Всё это происходит оттого, что звезда своей гравитацией вносит хаос в наш местный космический порядок. Возможным оказалось даже похищение нашей планеты этой другой звездой, то есть присоединение Земли к чужой звёздной системе. Но для всего этого нужно, чтобы звезда пролетела совершенно немыслимо близко к нам. Допустим, для захвата Земли необходимо расстояние в 2,6 астрономические единицы, то есть звезда должна оказаться на уровне Главного пояса астероидов между Марсом и Юпитером. А, скажем, для полного вылета из Солнечной системы всех планет до единой требуется, чтобы звезда была там, где Марс. Вероятность этого настолько мизерна, что учёные считают её практически несуществующей, но с точки зрения математики она всё-таки есть.

Авторы Адель Романенкова