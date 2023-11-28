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28 ноября, 17:08

В НАТО пообещали остаться региональным альянсом, но с одним но

Столтенберг: НАТО останется региональным блоком

Североатлантический альянс останется партнёрством стран Северной Америки и Европы. Такое заявление сделал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам первого дня заседания министров иностранных дел стран –участников НАТО. Вместе с тем он отметил, что альянс должен теснее сотрудничать со странами Индо-Тихоокеанского региона.

"НАТО останется региональным альянсом Европы и Северной Америки, но мы сталкиваемся с глобальными проблемами, поэтому нам надо теснее сотрудничать с партнёрами, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе, для того, чтобы отстаивать наши ценности и интересы", — указал Столтенберг.

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО пытаются расширить географические рамки в Азию, нарушая при этом собственные доктрины. По его словам, США всё больше и больше втягивают другие страны альянса в создание напряжённой обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Обложка ©

ТАСС / IMAGO / Sven Simon

Дарья Нарыкова
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