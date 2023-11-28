В НАТО пообещали остаться региональным альянсом, но с одним но
Столтенберг: НАТО останется региональным блоком
Североатлантический альянс останется партнёрством стран Северной Америки и Европы. Такое заявление сделал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам первого дня заседания министров иностранных дел стран –участников НАТО. Вместе с тем он отметил, что альянс должен теснее сотрудничать со странами Индо-Тихоокеанского региона.
"НАТО останется региональным альянсом Европы и Северной Америки, но мы сталкиваемся с глобальными проблемами, поэтому нам надо теснее сотрудничать с партнёрами, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе, для того, чтобы отстаивать наши ценности и интересы", — указал Столтенберг.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО пытаются расширить географические рамки в Азию, нарушая при этом собственные доктрины. По его словам, США всё больше и больше втягивают другие страны альянса в создание напряжённой обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
ТАСС / IMAGO / Sven Simon