В НАТО пообещали остаться региональным альянсом, но с одним но

Североатлантический альянс останется партнёрством стран Северной Америки и Европы. Такое заявление сделал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам первого дня заседания министров иностранных дел стран –участников НАТО. Вместе с тем он отметил, что альянс должен теснее сотрудничать со странами Индо-Тихоокеанского региона.

"НАТО останется региональным альянсом Европы и Северной Америки, но мы сталкиваемся с глобальными проблемами, поэтому нам надо теснее сотрудничать с партнёрами, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе, для того, чтобы отстаивать наши ценности и интересы", — указал Столтенберг.