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Регион
Опубликовано 28 ноября 2023, 17:14
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ВСУ устроили крематорий на заводе из-за чудовищных потерь

Военный эксперт Рожин: ВСУ устроили крематорий на костесжигательном заводе в ДНР

Из-за больших потерь на фронте ВСУ организовали крематорий на костесжигательном заводе в Константиновке, ДНР. Об этом в телеграм-канале сообщает военный эксперт Борис Рожин (Colonelcassad). По его данным, сейчас туда свозят тела сразу с нескольких горячих точек.

Согласно данным Рожина, украинских солдат доставляют в обычных грузовых машинах без отметок "Груз 200". Это делается, чтобы не вызывать панику среди местного населения. При этом из-за постоянной работы и, вероятно, отсутствия исправных промышленных фильтров в печах предприятия в округе стоит сильный запах "горелых тел".

"Для снабжения завода на железнодорожную станцию Кондратьевка в 5 км к северо-западу раз в 10–14 дней прибывает состав с горючим", — пишет эксперт.

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Ранее Лайф сообщал, что украинцам случайно в прямом эфире раскрыли ужасающее число погибших бойцов ВСУ. На украинском телеканале "1+1" в бегущей строке появилась информация о более чем 1,1 миллиона погибших и пропавших без вести военнослужащих. Позже руководство канала извинилось за "опечатку".

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Наталья Исакова
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