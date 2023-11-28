Из-за больших потерь на фронте ВСУ организовали крематорий на костесжигательном заводе в Константиновке, ДНР. Об этом в телеграм-канале сообщает военный эксперт Борис Рожин (Colonelcassad). По его данным, сейчас туда свозят тела сразу с нескольких горячих точек.

Согласно данным Рожина, украинских солдат доставляют в обычных грузовых машинах без отметок "Груз 200". Это делается, чтобы не вызывать панику среди местного населения. При этом из-за постоянной работы и, вероятно, отсутствия исправных промышленных фильтров в печах предприятия в округе стоит сильный запах "горелых тел".

"Для снабжения завода на железнодорожную станцию Кондратьевка в 5 км к северо-западу раз в 10–14 дней прибывает состав с горючим", — пишет эксперт.