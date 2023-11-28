В Подмосковье представили новую идеологию молодёжного парламентаризма
В Московской области прошёл форум Московского областного молодёжного парламентаризма (МОМП), где также прошло первое заседание нового созыва парламента. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
В ходе заседания были представлены новые актуальные принципы работы молодых парламентариев. Эти "заповеди" могут кардинально изменить политические устои и повлиять на взгляды современного поколения, в дальнейшем распространиться по всей России.
"Форум продлится два дня, и за это время юные парламентарии смогут пообщаться друг с другом, познакомиться с депутатами Госдумы и Мособлдумы, пройти обучение и принять участие в политических викторинах. МОМП ждёт грандиозная перезагрузка. Новая идеология, новая структура, новые идеи", — рассказала председатель Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Мособлдумы Линара Самединова.
По данным издания, молодые парламентарии Подмосковья планируют строить свою работу на 10 основных принципах, основанных на внимании к желаниям граждан, необходимости чётко и результативно реагировать на современные вызовы. На форуме выяснилось, что МОМП собирается развиваться командой, прислушиваться к людям, осуществлять чуткую власть и так называемую демократуру — демократию при обсуждении, диктатуру при выполнении. Помимо этого на форуме представили талисман парламента — матрёшку, один из самых узнаваемых символов России, только в современном обличии.
Интернет-издание "Подмосковье сегодня" / Александр Печкин