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28 ноября, 19:20

В Подмосковье представили новую идеологию молодёжного парламентаризма

В Московской области прошёл форум Московского областного молодёжного парламентаризма (МОМП), где также прошло первое заседание нового созыва парламента. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В ходе заседания были представлены новые актуальные принципы работы молодых парламентариев. Эти "заповеди" могут кардинально изменить политические устои и повлиять на взгляды современного поколения, в дальнейшем распространиться по всей России.

"Форум продлится два дня, и за это время юные парламентарии смогут пообщаться друг с другом, познакомиться с депутатами Госдумы и Мособлдумы, пройти обучение и принять участие в политических викторинах. МОМП ждёт грандиозная перезагрузка. Новая идеология, новая структура, новые идеи", — рассказала председатель Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Мособлдумы Линара Самединова.

По данным издания, молодые парламентарии Подмосковья планируют строить свою работу на 10 основных принципах, основанных на внимании к желаниям граждан, необходимости чётко и результативно реагировать на современные вызовы. На форуме выяснилось, что МОМП собирается развиваться командой, прислушиваться к людям, осуществлять чуткую власть и так называемую демократуру — демократию при обсуждении, диктатуру при выполнении. Помимо этого на форуме представили талисман парламента — матрёшку, один из самых узнаваемых символов России, только в современном обличии.

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Обложка ©

Интернет-издание "Подмосковье сегодня" / Александр Печкин

Анатолий Симоненко
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