В Подмосковье представили новую идеологию молодёжного парламентаризма

В ходе заседания были представлены новые актуальные принципы работы молодых парламентариев. Эти "заповеди" могут кардинально изменить политические устои и повлиять на взгляды современного поколения, в дальнейшем распространиться по всей России.

По данным издания, молодые парламентарии Подмосковья планируют строить свою работу на 10 основных принципах, основанных на внимании к желаниям граждан, необходимости чётко и результативно реагировать на современные вызовы. На форуме выяснилось, что МОМП собирается развиваться командой, прислушиваться к людям, осуществлять чуткую власть и так называемую демократуру — демократию при обсуждении, диктатуру при выполнении. Помимо этого на форуме представили талисман парламента — матрёшку, один из самых узнаваемых символов России, только в современном обличии.