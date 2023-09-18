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18 сентября, 17:15

Боец СВО возглавил молодёжный парламент при Госдуме

В Госдуме избрали председателя молодёжного парламента, им стал Артём Николаев

<p>Артём Николаев. Фото © <a href="https://t.me/artemnikolaevekb/147" target="_blank" rel="noopener noreferrer">t.me / artemnikolaevekb</a></p>

Артём Николаев. Фото © t.me / artemnikolaevekb

В Госдуме состоялось избрание председателя молодёжного парламента (МП), которым стал доброволец спецоперации, член координационного совета "Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР) Артём Николаев.

Председатель Комитета ГД по молодёжной политике Артём Метелев. Видео © t.me / Эксперт по Госдуме

"Избрали председателя молодёжного парламента, им стал участник СВО Артём Николаев. В МП 47 человек имеют военно-учётную специальность, восемь из них были участниками СВО", — отметили в Госдуме.

Председатель Комитета ГД по молодёжной политике Артём Метелев подчеркнул, что "здесь нет случайных людей". Он рассказал, что Николаев принимал активное участие в гуманитарных миссиях, а также занимает должность начальника Управления молодёжной политики в Екатеринбурге. Метелев напомнил в своём выступлении, что накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин общался около трёх часов с участниками парламента и каждый присутствовавший мог почувствовать личное отношение к себе, ожидания, надежды политика на плоды и результат работы органа.

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Ранее сообщалось, что в 100 вузах России с 1 сентября стартовал новый образовательный модуль "Обучение служением". Минобрнауки уже разработало и направило методические рекомендации по реализации курса. Лекции и диалоги будут проходить с участием лидеров общественных движений и организаций, а также представителей общественных палат, благотворительных фондов, социальных предпринимателей и правительств регионов.

Татьяна Миссуми
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