Боец СВО возглавил молодёжный парламент при Госдуме

В Госдуме состоялось избрание председателя молодёжного парламента (МП), которым стал доброволец спецоперации, член координационного совета "Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР) Артём Николаев.

Председатель Комитета ГД по молодёжной политике Артём Метелев. Видео © t.me / Эксперт по Госдуме

"Избрали председателя молодёжного парламента, им стал участник СВО Артём Николаев. В МП 47 человек имеют военно-учётную специальность, восемь из них были участниками СВО", — отметили в Госдуме.

Председатель Комитета ГД по молодёжной политике Артём Метелев подчеркнул, что "здесь нет случайных людей". Он рассказал, что Николаев принимал активное участие в гуманитарных миссиях, а также занимает должность начальника Управления молодёжной политики в Екатеринбурге. Метелев напомнил в своём выступлении, что накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин общался около трёх часов с участниками парламента и каждый присутствовавший мог почувствовать личное отношение к себе, ожидания, надежды политика на плоды и результат работы органа.