Швыдкой объяснил, почему на форуме по культуре в Петербурге было много политики

Модератор форума, искусствовед и телеведущий Михаил Швыдкой рассказал Лайфу о том, почему на культурном форуме в Санкт-Петербурге поднималось много политических тем, в том числе и во время выступления президента РФ Владимира Путина.

"Когда выступает президент, то он не культуролог, а политик. Поэтому эта тема (тема политики. — Прим. Лайфа) хотя и имеет всегда сбалансированный характер, но может и превалировать. Это нормально. Тем более что людям хочется знать, что он (Владимир Путин. — Прим. Лайфа) думает и о политической жизни в мире", — объяснил Швыдкой.