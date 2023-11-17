Швыдкой объяснил, почему на форуме по культуре в Петербурге было много политики
Швыдкой: Путин — политик, поэтому эта тема затрагивалась на культурном форуме
ТАСС / Метцель Михаил
Модератор форума, искусствовед и телеведущий Михаил Швыдкой рассказал Лайфу о том, почему на культурном форуме в Санкт-Петербурге поднималось много политических тем, в том числе и во время выступления президента РФ Владимира Путина.
Михаил Швыдкой рассказал о связи политики и культуры. Видео © LIFE
"Когда выступает президент, то он не культуролог, а политик. Поэтому эта тема (тема политики. — Прим. Лайфа) хотя и имеет всегда сбалансированный характер, но может и превалировать. Это нормально. Тем более что людям хочется знать, что он (Владимир Путин. — Прим. Лайфа) думает и о политической жизни в мире", — объяснил Швыдкой.
Напомним, президент РФ Владимир Путин выступил на Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединённых культур. Он заявил, что в России расходы на сферу культуры выросли в 20 раз за последние 10 лет, а также подчеркнул, что русский вклад в мировое искусство нельзя отменить, как это пытаются сделать на Западе. Путин назвал придурками тех зарубежных политиков, которые препятствуют установлению культурных связей с Россией.