Регион

Уведомления отключены

Палестина и Израиль
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Актрису Троянову*, сравнившую Россию с "изнасилованной бабой", признали иноагентом

В Газе заявили, что число погибших от атак Израиля жителей достигло 12 тысяч

Минобороны сообщило о ликвидации семи морских дронов и десанта ВСУ в Чёрном море

В Москве задержали 139 человек после массовой драки на стройке

Путин: Критиковавшим СВО артистам никуда не деться от мнения народа

Правительство РФ отменило запрет на экспорт бензина из-за стабилизации цен

Путину понравилась идея депутатов ограничить использование англицизмов

Путин пошутил о "сквозняке", который дует из "окна в Европу"

Путин назвал антикультурной и расистской западную политику отмены России

Песков: Кремль традиционно соберёт вопросы россиян к прямой линии Путина

Швыдкой объяснил, почему на форуме по культуре в Петербурге было много политики

Швыдкой: Путин — политик, поэтому эта тема затрагивалась на культурном форуме

17 ноября, 17:09

ТАСС / Метцель Михаил

Модератор форума, искусствовед и телеведущий Михаил Швыдкой рассказал Лайфу о том, почему на культурном форуме в Санкт-Петербурге поднималось много политических тем, в том числе и во время выступления президента РФ Владимира Путина.

Михаил Швыдкой рассказал о связи политики и культуры. Видео © LIFE

"Когда выступает президент, то он не культуролог, а политик. Поэтому эта тема (тема политики. — Прим. Лайфа) хотя и имеет всегда сбалансированный характер, но может и превалировать. Это нормально. Тем более что людям хочется знать, что он (Владимир Путин. — Прим. Лайфа) думает и о политической жизни в мире", объяснил Швыдкой.

Путин призвал россиян не забывать своих корней и опираться на традиции

Путин призвал россиян не забывать своих корней и опираться на традиции

Напомним, президент РФ Владимир Путин выступил на Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединённых культур. Он заявил, что в России расходы на сферу культуры выросли в 20 раз за последние 10 лет, а также подчеркнул, что русский вклад в мировое искусство нельзя отменить, как это пытаются сделать на Западе. Путин назвал придурками тех зарубежных политиков, которые препятствуют установлению культурных связей с Россией.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!