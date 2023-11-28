Регион

Уведомления отключены

28 ноября, 18:55

Под Владимиром силовики нашли 640 тысяч пар поддельных кроссовок

РБК: МВД возбудило дела из-за массовой подделки кроссовок Adidas, Puma и Nike

Сотрудники МВД и ФСБ обнаружили во Владимирской области производство и склады с контрафактными кроссовками New Balance, Adidas, Puma, Nike и Reebok. Как пишет РБК со ссылкой на источники в полиции, всего было найдено около 640 тысяч пар обуви. Возбуждены два уголовных дела по статье о незаконном использовании средств индивидуализации товаров.

По данным журналистов, силовики обнаружили порядка 140 тысяч пар поддельной обуви в производственном цехе в деревне Вашутино. Позже полицейские нагрянули в город Лакинск, где нашли ещё около полумиллиона единиц контрафакта. В нарушении закона следствие подозревает, что генеральный директор ООО "Кросс" Цуань Хунтао и коммерческий директора Александр Чеботарь нелегально производили обувь в городе Гусь-Хрустальный.

Почему в Москве и Петербурге попали под проверку бутики Ефремова с кроссовками за 200 тыс. рублей

Почему в Москве и Петербурге попали под проверку бутики Ефремова с кроссовками за 200 тыс. рублей

Ранее Лайф писал, что обыски прошли в магазинах бизнесмена Никиты Ефремова на улице Петровка. Блогеры обвинили его в том, что он продаёт по завышенным ценам обувь ненадлежащего качества, у которой нет лицензии и маркировки. Сам Никита Ефремов уже уехал из России: недавно его заметили в США.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Владимирская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров