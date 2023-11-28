Под Владимиром силовики нашли 640 тысяч пар поддельных кроссовок

Сотрудники МВД и ФСБ обнаружили во Владимирской области производство и склады с контрафактными кроссовками New Balance, Adidas, Puma, Nike и Reebok. Как пишет РБК со ссылкой на источники в полиции, всего было найдено около 640 тысяч пар обуви. Возбуждены два уголовных дела по статье о незаконном использовании средств индивидуализации товаров.

По данным журналистов, силовики обнаружили порядка 140 тысяч пар поддельной обуви в производственном цехе в деревне Вашутино. Позже полицейские нагрянули в город Лакинск, где нашли ещё около полумиллиона единиц контрафакта. В нарушении закона следствие подозревает, что генеральный директор ООО "Кросс" Цуань Хунтао и коммерческий директора Александр Чеботарь нелегально производили обувь в городе Гусь-Хрустальный.