Юрист нашёл иностранный след в проекте "Путь домой"

Сообщество "Путь домой", которое якобы заботится о мобилизованных и выступает за их возвращение домой, на самом деле скрывает за собой "уши" иностранных спецслужб: проект контролируют экстремисты –подельники Алексея Навального*. Об этом в телеграм-канале написал юрист Илья Ремесло.

По его словам, "Путь домой" репостит "ципсошные паблики", выдавая их за паблики российских военных, что вызывает особую настороженность.

"Заметно, что социальные сети проекта ведут не родственники мобилизованных, а какие-то недоделанные юристы — палятся на манере письма и специальных терминах. Авторы проекта предпочитают оставаться анонимными, подставляя при этом родственников мобилизованных", — написал Ремесло.

Он подчеркнул, что у этой агентуры возникла новая затея: родственников мобилизованных призывают участвовать в незаконных митингах и подписывать какие-то петиции в адрес руководства РФ. При этом петиции находятся на французском сайте, где нужно дать согласие на обработку персональных данных. По данным юриста, это всё выгодно украинской разведке и другим спецслужбам, курирующим навальнистов и раскручиваемый ими проект "Путь домой".

"Создатели проекта говорят, что "нам всё равно, кто поможет вернуть мужей домой". Можно и с иностранной разведкой посотрудничать? Серьёзно?" — возмутился Ремесло.

Он призвал всех, кого ввели в заблуждение, пойти в полицию, а также не подписывать "петиции" и не давать личные данные анонимным шантажистам.

А вот государство оказывает реальную помощь семьям погибших на СВО. Их старшие родственники могут получить выплаты по обязательному страхованию бойцов. Такой закон одобрил Совет Федерации на пленарном заседании в среду, 22 ноября.