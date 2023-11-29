Матч 1/4 финала Кубка России между "Локомотивом" и "Балтикой" завершился ничьёй

Калининградская "Балтика" в компенсированное время упустила победу над "Локомотивом" в первом матче четвертьфинала Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Фонбет Кубка России по футболу. Встреча состоялась 28 ноября в Калининграде.

На 16-й минуте счёт открыли железнодорожники — отличился Тимур Сулейманов. Во втором тайме футболист "Балтики" Тигран Аванесян сравнял счёт на 65-й минуте, а Натан Гассама на 70-й минуте вывел калининградский клуб вперёд. Однако "Балтика" так и не смогла удержать победу, и на 3-й минуте дополнительного времени Сулейманов оформил дубль.