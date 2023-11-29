Регион

Уведомления отключены

28 ноября, 21:06

Матч 1/4 финала Кубка России между "Локомотивом" и "Балтикой" завершился ничьёй

<p>ФК "Локомотив" (Москва). Обложка © t.me / <a href="https://t.me/fclokomotiv/17014" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Локомотив" (Москва)</a></p>

ФК "Локомотив" (Москва). Обложка © t.me / ФК "Локомотив" (Москва)

Калининградская "Балтика" в компенсированное время упустила победу над "Локомотивом" в первом матче четвертьфинала Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Фонбет Кубка России по футболу. Встреча состоялась 28 ноября в Калининграде.

На 16-й минуте счёт открыли железнодорожники — отличился Тимур Сулейманов. Во втором тайме футболист "Балтики" Тигран Аванесян сравнял счёт на 65-й минуте, а Натан Гассама на 70-й минуте вывел калининградский клуб вперёд. Однако "Балтика" так и не смогла удержать победу, и на 3-й минуте дополнительного времени Сулейманов оформил дубль.

В РПЛ объяснили, почему "Спартак" и "Балтика" играли на снегу не красным мячом

В РПЛ объяснили, почему "Спартак" и "Балтика" играли на снегу не красным мячом

Несколько дней назад московский "Спартак" обыграл "Балтику" в матче 16-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счётом 2:0.

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • ФК Локомотив
  • ФК Балтика
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров