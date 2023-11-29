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28 ноября, 22:09

Пятую группу освобождённых палестинцев доставили на Западный берег

"Аль-Акса": На Западный берег привезли пятую группу освобождённых палестинцев

Пятая группа палестинских заключённых была вывезена автобусом из израильской тюрьмы "Офер" и доставлена до населённого пункта Бейтуния на Западном берегу, передаёт телеканал "Аль-Акса".

"Автобус с палестинскими заключенными выехал из тюрьмы "Офер" и добрался до посёлка Бейтуния на Западном берегу", — сообщает телеканал.

Израиль выставил ХАМАС условие продления перемирия

Израиль выставил ХАМАС условие продления перемирия

Ранее израильские власти и руководство палестинского радикального движения ХАМАС договорились продлить гуманитарное перемирие в секторе Газа ещё на два дня. Во время перемирия стороны обмениваются заложниками.

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ТАСС / EPA / ALAA BADARNEH

Анатолий Симоненко
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