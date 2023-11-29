Пятую группу освобождённых палестинцев доставили на Западный берег

Пятая группа палестинских заключённых была вывезена автобусом из израильской тюрьмы "Офер" и доставлена до населённого пункта Бейтуния на Западном берегу, передаёт телеканал "Аль-Акса".

"Автобус с палестинскими заключенными выехал из тюрьмы "Офер" и добрался до посёлка Бейтуния на Западном берегу", — сообщает телеканал.