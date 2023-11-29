Пятую группу освобождённых палестинцев доставили на Западный берег
"Аль-Акса": На Западный берег привезли пятую группу освобождённых палестинцев
Пятая группа палестинских заключённых была вывезена автобусом из израильской тюрьмы "Офер" и доставлена до населённого пункта Бейтуния на Западном берегу, передаёт телеканал "Аль-Акса".
"Автобус с палестинскими заключенными выехал из тюрьмы "Офер" и добрался до посёлка Бейтуния на Западном берегу", — сообщает телеканал.
Ранее израильские власти и руководство палестинского радикального движения ХАМАС договорились продлить гуманитарное перемирие в секторе Газа ещё на два дня. Во время перемирия стороны обмениваются заложниками.
ТАСС / EPA / ALAA BADARNEH