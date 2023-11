В Британии рукописные тексты двух песен Дэвида Боуи ушли с молотка за $113 тысяч

Торги прошли в городе Ньютон-ле-Уиллоус, расположенном на северо-западе Англии, и были организованы аукционным домом Omega Auctions. Обе этих композиции впервые вышли в свет в 1972 году в составе пятого альбома артиста под названием The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.