В Британии рукописные тексты двух песен Дэвида Боуи ушли с молотка за $113 тысяч

В Соединённом Королевстве рукописи британского рок-исполнителя Дэвида Боуи (настоящее имя — Дэвид Роберт Джонс) продали за 89 тысяч фунтов (113 тысяч долларов). Как передаёт вещательная корпорация BBC, с молотка ушёл лист с написанным от руки текстом песен Rock 'n' Roll Suicide и Suffragette City.

Торги прошли в городе Ньютон-ле-Уиллоус, расположенном на северо-западе Англии, и были организованы аукционным домом Omega Auctions. Обе этих композиции впервые вышли в свет в 1972 году в составе пятого альбома артиста под названием The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.

Стоит отметить, что изначально этот лот оценивали в 50–100 тысяч фунтов. В аукционном доме уточнили, что предыдущий владелец рукописи, на которой видны сделанные музыкантом исправления и примечания, получил её лично в подарок от Боуи.