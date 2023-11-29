При столкновении двух БМП Marder в Германии пострадали 12 военных

В Германии на учениях в центральной части Федеративной Республики пострадали военнослужащие. Как передаёт газета Bild, это произошло во время столкновения двух принадлежащих Бундесверу БМП Marder.

По данным издания, инцидент произошёл ещё 27 ноября на полигоне, расположенном рядом с городом Бад-Зальцунген в Тюрингии. Журналисты сообщили, что в регионе на тот момент была плохая видимость, несмотря на дневное время суток.

Всего в двух немецких боевых машинах пехоты находилось 12 военных. Все они получили лёгкие ранения, а о том, что случилось с техникой, газета не сообщила.