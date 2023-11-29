Командир "Ахмата" сообщил о переломе в сознании солдат ВСУ
Командир "Ахмата" Алаудинов: Многие бойцы ВСУ при возможности сдаются в плен
Подавляющее большинство военнослужащих Вооружённых сил Украины при малейшей возможности сдаются в плен российским войскам. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
"Сейчас в сознании бойцов ВСУ произошёл перелом. Да, среди них есть те, которые упоротые, как мы их называем. Некоторые из них сидят на психотропных веществах, и за счёт этого понимание у них происходящего неадекватное", — заявил собеседник информагентства в кулуарах первой дискуссионной площадки "Горжусь Россией", отметив, что большинство сдаются в плен при малейшей возможности.
Алаудинов утверждает, что киевский режим сознательно не позволяет военным ВСУ сохранить свою жизнь, нанося удары из артиллерийских установок таким образом, чтобы они не сдались в плен.
Некоторые бойцы ВСУ добровольно складывают оружие, другие же — самовольно оставляют воинские части и покидают боевые позиции. По словам пленного украинского бойца Богдана Куманского, людей в рядах ВСУ не хватает катастрофически: их тянут со всех участков, чтобы "закрывать ими дыры", хотя никакой должной подготовки у них нет.
t.me / Минобороны РФ