ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 ноября 2023, 01:38
7550

Командир "Ахмата" сообщил о переломе в сознании солдат ВСУ

Командир "Ахмата" Алаудинов: Многие бойцы ВСУ при возможности сдаются в плен

Подавляющее большинство военнослужащих Вооружённых сил Украины при малейшей возможности сдаются в плен российским войскам. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

"Сейчас в сознании бойцов ВСУ произошёл перелом. Да, среди них есть те, которые упоротые, как мы их называем. Некоторые из них сидят на психотропных веществах, и за счёт этого понимание у них происходящего неадекватное", — заявил собеседник информагентства в кулуарах первой дискуссионной площадки "Горжусь Россией", отметив, что большинство сдаются в плен при малейшей возможности.

Алаудинов утверждает, что киевский режим сознательно не позволяет военным ВСУ сохранить свою жизнь, нанося удары из артиллерийских установок таким образом, чтобы они не сдались в плен.

Перешедшие на сторону России экс-бойцы ВСУ выехали на первое боевое задание
Перешедшие на сторону России экс-бойцы ВСУ выехали на первое боевое задание

Некоторые бойцы ВСУ добровольно складывают оружие, другие же — самовольно оставляют воинские части и покидают боевые позиции. По словам пленного украинского бойца Богдана Куманского, людей в рядах ВСУ не хватает катастрофически: их тянут со всех участков, чтобы "закрывать ими дыры", хотя никакой должной подготовки у них нет.

BannerImage

t.me / Минобороны РФ

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar