В МИД РФ рассказали, возможно ли восстановление отношений с НАТО

В Министерстве иностранных дел РФ исключают возможность восстановления отношений между Москвой и Североатлантическим альянсом в ближайшем будущем. С таким заявлением в беседе с газетой "Известия" выступил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

"Я не думаю, что отношения России и НАТО восстановятся в той или иной форме в обозримой перспективе. Это исключено по соображениям как принципиального, так и практического свойства", — заявил дипломат.

По его словам, если в западных странах кто-то предполагает, что российская сторона так сильно нуждается в этих отношениях, что в какой-то момент попросит об их восстановлении, то это является большим заблуждением. Рябков подчеркнул, что Россия готова была договариваться с Западом на равных условиях, однако у НАТО, как отметил замглавы МИД РФ, с этим всегда были проблемы.