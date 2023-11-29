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29 ноября, 02:04

В МИД РФ рассказали, возможно ли восстановление отношений с НАТО

Рябков: Восстановление отношений РФ и НАТО в обозримом будущем исключено

В Министерстве иностранных дел РФ исключают возможность восстановления отношений между Москвой и Североатлантическим альянсом в ближайшем будущем. С таким заявлением в беседе с газетой "Известия" выступил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

"Я не думаю, что отношения России и НАТО восстановятся в той или иной форме в обозримой перспективе. Это исключено по соображениям как принципиального, так и практического свойства", — заявил дипломат.

По его словам, если в западных странах кто-то предполагает, что российская сторона так сильно нуждается в этих отношениях, что в какой-то момент попросит об их восстановлении, то это является большим заблуждением. Рябков подчеркнул, что Россия готова была договариваться с Западом на равных условиях, однако у НАТО, как отметил замглавы МИД РФ, с этим всегда были проблемы.

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Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что НАТО было создано как инструмент конфронтации и сдерживания России. По его словам, этот военно-политический блок пока не собирается отказываться от планов по сдерживанию нашей страны.

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t.me / МИД России

Алексей Соловьёв
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