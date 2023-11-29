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29 ноября, 01:48

Раскрыты детали чудовищного убийства россиянки и её дочери в Турции

Anterhaber: Найденные в турецком Бодруме россиянка и её дочь были застрелены

<p>42-летняя Ирина Д. и её 15-летняя дочь Даяна, которые, по данным турецких СМИ, были убиты в Бодруме. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / isidasee</p>

42-летняя Ирина Д. и её 15-летняя дочь Даяна, которые, по данным турецких СМИ, были убиты в Бодруме. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / isidasee

Найденные в Бодруме россиянки, 42-летняя Ирина Д. и 15-летняя Даяна Д., были застрелены на вилле, а позже их тела выбросили в овраг на горном склоне. Об этом сообщает турецкое агентство Anterhaber со ссылкой на полицейских.

Как уточняет агентство, тела матери и дочери лежали в трёх метрах друг о друга, на них были обнаружены следы огнестрельных ранений. Предполагается, что злоумышленник расправился с россиянками на вилле, которую они снимали в районе Конаджик. Позже он обмотал трупы простынёй, перевязал верёвкой и вывез в пригород Бодрума.

Полиция не выдвигала официальной версии о возможном преступнике, однако, по данным СМИ, подозрение пало на бывшего мужа Ирины — гражданина Финляндии. Сейчас его разыскивают.

Известно, что Ирина занималась недвижимостью и инвестированием. Также, по данным СМИ, она работала моделью и участвовала в съёмках для брендов одежды в Бодруме, Стамбуле и Каппадокии.

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Напомним, что тела двух россиянок были найдены на горном склоне в турецком городе Бодрум. Их обнаружили местные полицейские при патрулировании. Трупы были завёрнуты в простыни и обмотаны верёвкой.

Оксана Попова
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