Раскрыты детали чудовищного убийства россиянки и её дочери в Турции
Anterhaber: Найденные в турецком Бодруме россиянка и её дочь были застрелены
42-летняя Ирина Д. и её 15-летняя дочь Даяна, которые, по данным турецких СМИ, были убиты в Бодруме. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / isidasee
Найденные в Бодруме россиянки, 42-летняя Ирина Д. и 15-летняя Даяна Д., были застрелены на вилле, а позже их тела выбросили в овраг на горном склоне. Об этом сообщает турецкое агентство Anterhaber со ссылкой на полицейских.
Как уточняет агентство, тела матери и дочери лежали в трёх метрах друг о друга, на них были обнаружены следы огнестрельных ранений. Предполагается, что злоумышленник расправился с россиянками на вилле, которую они снимали в районе Конаджик. Позже он обмотал трупы простынёй, перевязал верёвкой и вывез в пригород Бодрума.
Полиция не выдвигала официальной версии о возможном преступнике, однако, по данным СМИ, подозрение пало на бывшего мужа Ирины — гражданина Финляндии. Сейчас его разыскивают.
Известно, что Ирина занималась недвижимостью и инвестированием. Также, по данным СМИ, она работала моделью и участвовала в съёмках для брендов одежды в Бодруме, Стамбуле и Каппадокии.
Напомним, что тела двух россиянок были найдены на горном склоне в турецком городе Бодрум. Их обнаружили местные полицейские при патрулировании. Трупы были завёрнуты в простыни и обмотаны верёвкой.