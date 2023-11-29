Певица назвала вид музыки, который разложит в голове "всё по полочкам"

Учёные давно доказали, что музыка благотворно влияет на здоровье людей. Какие произведения нужно слушать, чтобы ощутить на себе их целительную силу, рассказала РИА "ФедералПресс" оперная певица Светлана Кирпу.

Она напомнила об эксперименте 1993 года, когда одна группа участников исследования десять минут слушала "Сонату ре мажор для двух фортепиано" Моцарта, вторая — расслабляющую музыку, а третья находилась в тишине. Затем группы менялись местами. В итоге выяснилось, что у тех, кто слушал Моцарта, рост IQ составил около восьми баллов.

Музыка оказывает и успокаивающее действие. Не зря музыкантов так ждут в домах ветеранов и в детских больницах. Главное, чтобы работали профессионалы, способные делать голос подвижным и подстраивать его под разные стили. Пожилые люди лучше воспринимают оперные арии, романсы и песни военных лет. Такая музыка не только погружает аудиторию в ностальгию, но и создаёт ощущение стабильности и спокойствия, что благотворно влияет на психическое состояние.

По мнению медперсонала пансионатов, у людей после концерта повышалась творческая и физическая активность, они чаще ходили гулять на свежем воздухе. Также улучшалось состояние тех, кто страдал тревожными расстройствами и депрессиями.

Также Кирпу рассказала, что, чтобы стабилизировать душевное состояние и избавиться от волнения перед важными переговорами и прочими событиями, нужно слушать классическую музыку, ведь она стабилизирует кровяное давление и сердечный ритм, возвращает способность мыслить конструктивно.

"Доказано, что такая музыка стабилизирует кровяное давление, сердечный ритм, настраивает на позитивный лад и приводит мысли в порядок. Она возвращает способность мыслить рационально и конструктивно: в процессе её прослушивания всё, что беспокоит, само собой "раскладывается по полочкам", — резюмировала певица.