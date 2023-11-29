Американка хотела полакомиться салатом, но вместо этого пожевала человеческий палец

В Соединённых Штатах жительница города Гринвича обнаружила необычную находку в еде, заказанной в американской сети ресторанов быстрого питания Chopt. Как передаёт канал CBS, в миске с салатом оказалась часть человеческого тела.

По данным телеканала, происшествие случилось ещё 7 апреля текущего года в городе Маунт-Киско, находящемся в штате Нью-Йорк. Во время приёма пищи она поняла, что жуёт что-то странное. Как оказалось, это был кусок отрезанного человеческого пальца.

Клиентка заявила, что это вызвало у неё ужасные душевные терзания, которые повлекли за собой физиологические последствия — тошноту, головокружение, боли. В результате она решила обратиться в суд, чтобы получить от фастфуда денежную компенсацию.

Как сообщили журналисты, часть человеческого тела оказалась в салате, когда менеджер заведения, нарезая руколу, повредила палец. Окружной департамент здравоохранения уже оштрафовал за это компанию на 900 долларов.