Российских десантников начали обучать стрельбе из дальнобойных винтовок

Стало известно, что российских десантников будут обучать стрельбе из дальнобойных снайперских винтовок. Как рассказал ТАСС руководитель группы инструкторов училища с позывным Успех, соответствующая программа обучения была введена в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище (РВВДКУ).

"План огневой подготовки с началом СВО стал очень насыщенным. Она проходит не только на полигонах, но и на тактических полях. Мы все прекрасно понимаем, что в текущих условиях уровень подготовки должен быть выше, чем когда-либо", — заявил собеседник информагентства.

По словам инструктора, вооружение, с которым работают курсанты училища, самое разнообразное. Из нового оружия представлены такие редкие экземпляры, как снайперская винтовка Калашникова. Успех заявил, что раньше с подобным оружием работали только специалисты, а сейчас каждый курсант может пострелять из дальнобойного снайперского вооружения калибра от 7,62 до 12,7 миллиметра.