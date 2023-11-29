Кулеба сравнил западных союзников Украины со стадом слонов
Глава МИД Украины Кулеба: Запад защитит Украину как стадо слонов
Западные страны будут защищать Украину, словно стадо слонов. Об этом на пресс-конференции с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
На мероприятии министру задали вопрос о его отношении к усталости стран Запада от украинского конфликта. Журналистка сравнила происходящее со "слоном в комнате", имея в виду, что речь идёт о проблеме, которую все замечают, но о которой никто не говорит.
"Я думаю вообще-то, что эта идиома несправедлива по отношению к слонам. Слоны — очень мудрые животные, очень сострадательные, очень энергичные. И если ты член стада, они всегда защищают друг друга", — заявил Кулеба.
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Ранее Владимир Зеленский на совместной с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем пресс-конференции заявил, что Киеву для решения важных задач необходимы три "победы" на Западе.
ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET