Кулеба сравнил западных союзников Украины со стадом слонов

Западные страны будут защищать Украину, словно стадо слонов. Об этом на пресс-конференции с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

На мероприятии министру задали вопрос о его отношении к усталости стран Запада от украинского конфликта. Журналистка сравнила происходящее со "слоном в комнате", имея в виду, что речь идёт о проблеме, которую все замечают, но о которой никто не говорит.

"Я думаю вообще-то, что эта идиома несправедлива по отношению к слонам. Слоны — очень мудрые животные, очень сострадательные, очень энергичные. И если ты член стада, они всегда защищают друг друга", — заявил Кулеба.