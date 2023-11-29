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Регион
Опубликовано 29 ноября 2023, 05:17
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Пушков счёл свидетельством о невменяемости слова об успехе контрнаступления ВСУ

Мнение неназванного министра иностранных дел одной из стран НАТО об успешности контрнаступления ВСУ является свидетельством о невменяемости, заявил сенатор Алексей Пушков.

"Глава МИД Венгрии Сийярто тактично умолчал о том, кто был тот единственный министр на заседании глав МИД НАТО, который настаивал на "успешности украинского контрнаступления". Это тот случай, когда назвать фамилию было бы как выписать свидетельство о невменяемости", написал он в телеграм-канале.

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Напомним, по словам Петера Сийярто, на прошедшей встрече глав МИД стран – членов НАТО большинство "с опаской" признало, что контрнаступление ВСУ провалилось. Однако один из его коллег придерживался противоположного мнения. Его имени министр не назвал.

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Сергей Бобылев / ТАСС

Матвей Константинов
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