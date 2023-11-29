Пушков счёл свидетельством о невменяемости слова об успехе контрнаступления ВСУ
Мнение неназванного министра иностранных дел одной из стран НАТО об успешности контрнаступления ВСУ является свидетельством о невменяемости, заявил сенатор Алексей Пушков.
"Глава МИД Венгрии Сийярто тактично умолчал о том, кто был тот единственный министр на заседании глав МИД НАТО, который настаивал на "успешности украинского контрнаступления". Это тот случай, когда назвать фамилию было бы как выписать свидетельство о невменяемости", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, по словам Петера Сийярто, на прошедшей встрече глав МИД стран – членов НАТО большинство "с опаской" признало, что контрнаступление ВСУ провалилось. Однако один из его коллег придерживался противоположного мнения. Его имени министр не назвал.
Сергей Бобылев / ТАСС