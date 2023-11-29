Пушков счёл свидетельством о невменяемости слова об успехе контрнаступления ВСУ

"Глава МИД Венгрии Сийярто тактично умолчал о том, кто был тот единственный министр на заседании глав МИД НАТО, который настаивал на "успешности украинского контрнаступления". Это тот случай, когда назвать фамилию было бы как выписать свидетельство о невменяемости", — написал он в телеграм-канале.