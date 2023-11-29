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29 ноября, 06:02

"Может переодеваться в женщину": Житель Якутии нашёл крайне необычный способ прятаться от УФСИН

УФСИН Якутии ищет человека, который может выглядеть и мужчиной, и женщиной

В Якутии разыскивают мужчину, который уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Загвоздка в том, что иногда он может быть женщиной.

Ориентировка по Габышеву А.Н. Фото © УФСИН по РС(Я)

Ориентировка по Габышеву А.Н. Фото © УФСИН по РС(Я)

Разыскиваемый Габышев в образе женщины. Фото © t.me / КП — Якутия

Разыскиваемый Габышев в образе женщины. Фото © t.me / КП — Якутия

Ориентировка УФСИН по республике, в которой представлены две фотографии, наделала много шума в регионе. Многие пользователи подумали, что это какая-то шутка, однако всё оказалось правдой. Это действительно один человек. Просто в одно время он представляется Андреем, а в другое — Кузаной. Как пояснили kp.ru в дежурной части, фото разыскиваемого были взяты в его соцсетях.

Диверсанта-трансгендера с анальной пробкой задержали при попытке поджечь военкомат в Ростове

Диверсанта-трансгендера с анальной пробкой задержали при попытке поджечь военкомат в Ростове

А ранее Лайф рассказывал о настоящем трансгендере, который вошёл в сотню самых горячих женщин во всём мире. Речь о бывшем австралийском футболисте Дине Лейдли. В теле мужчины 56-летний спортсмен сыграл 151 игру в АФЛ за West Coast Eagles и North Melbourne и был тренером в "Кенгуру". А в теле женщины он попал в один список с такими звёздами, как, например, Марго Робби.

Обложка ©

УФСИН по РС(Я)

Николь Вербер
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  • Саха (Якутия), Республика

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