"Может переодеваться в женщину": Житель Якутии нашёл крайне необычный способ прятаться от УФСИН
УФСИН Якутии ищет человека, который может выглядеть и мужчиной, и женщиной
В Якутии разыскивают мужчину, который уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Загвоздка в том, что иногда он может быть женщиной.
Ориентировка по Габышеву А.Н. Фото © УФСИН по РС(Я)
Разыскиваемый Габышев в образе женщины. Фото © t.me / КП — Якутия
Ориентировка УФСИН по республике, в которой представлены две фотографии, наделала много шума в регионе. Многие пользователи подумали, что это какая-то шутка, однако всё оказалось правдой. Это действительно один человек. Просто в одно время он представляется Андреем, а в другое — Кузаной. Как пояснили kp.ru в дежурной части, фото разыскиваемого были взяты в его соцсетях.
А ранее Лайф рассказывал о настоящем трансгендере, который вошёл в сотню самых горячих женщин во всём мире. Речь о бывшем австралийском футболисте Дине Лейдли. В теле мужчины 56-летний спортсмен сыграл 151 игру в АФЛ за West Coast Eagles и North Melbourne и был тренером в "Кенгуру". А в теле женщины он попал в один список с такими звёздами, как, например, Марго Робби.
УФСИН по РС(Я)