"Может переодеваться в женщину": Житель Якутии нашёл крайне необычный способ прятаться от УФСИН

В Якутии разыскивают мужчину, который уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Загвоздка в том, что иногда он может быть женщиной.

Ориентировка по Габышеву А.Н. Фото © УФСИН по РС(Я)

Разыскиваемый Габышев в образе женщины. Фото © t.me / КП — Якутия

Ориентировка УФСИН по республике, в которой представлены две фотографии, наделала много шума в регионе. Многие пользователи подумали, что это какая-то шутка, однако всё оказалось правдой. Это действительно один человек. Просто в одно время он представляется Андреем, а в другое — Кузаной. Как пояснили kp.ru в дежурной части, фото разыскиваемого были взяты в его соцсетях.