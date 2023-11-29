В РФ предложили обязать иностранцев подписывать "соглашение о лояльности" при въезде в страну

МВД России подготовило законопроект, предлагающий ввести "соглашение о лояльности" для въезжающих в страну иностранцев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

"Согласие о лояльности — это разрешение государственных органов РФ на въезд иностранного гражданина в РФ, с одной стороны, и согласие иностранного гражданина, выраженное путём въезда в РФ, с соблюдением запретов, установленных в целях защиты национальных интересов РФ, с другой стороны", — говорится в законопроекте.

Согласие будет означать запрет для иностранца на, в частности, препятствование работе органов власти, дискредитацию внешней и внутренней политики, злоупотребление правом на свободу информации, в том числе распространение сведений, направленных на умаление или склонение к отрицанию конституционных нравственных или других ценностей.

Имеются в виду представление о браке как союзе мужчины и женщины, а также семье, материнстве, отцовстве и детстве. Также запрещается пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, искажение исторической правды о подвиге советского народа в защите Отечества и победе над фашизмом.

Также МВД предлагает запретить согласием действия, направленные на побуждение к принятию, изменению, отмене законов, а также небрежное отношение к окружающей среде, природным ресурсам, материальным и культурным ценностям страны.

Кроме того, въезжающие в страну граждане других государств не смогут проявлять неуважение к многообразию региональных и этнокультурных укладов в России и традиционным ценностям, а также вести деятельность, способную нанести вред РФ.