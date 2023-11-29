Медведев назвал Зеленского "насекомым", которого США "безжалостно раздавят"

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил США с "энтомологами", которые "безжалостно раздавят" Владимира Зеленского, когда "наиграются" с ним, как с подопытным насекомым. Таким предположением он поделился в своём telegram-канале.

"До чего же энтомологи-американцы обожают опыты над насекомыми. Это их национальная забава — посадить всяких разных пауков в банку и с нескрываемым удовольствием наблюдать, как они пожирают друг друга. Наконец дошла очередь и до жовто-блакитных тварей", — написал Медведев.

Замглавы Совбеза отметил, что в банку также поместили и главного "паука-лицедея", имея в виду Зеленского, который "разжирел за счёт крови и тел своих соплеменников". Однако вскоре он, как и другие насекомые, будет "раздавлен тапком" старшего энтомолога.

"Sic transit gloria mundi (так проходит мирская слава. — Прим. Лайфа)", — резюмировал Медведев на латинском.