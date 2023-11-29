Американский конвертоплан с людьми на борту разбился у японских островов

Американский военный конвертоплан V-22 Osprey потерпел крушение в районе островов Якусима в японской префектуре Кагосима. Об этом пишет телеканал NHK.

Указывается, что на борту воздушного судна могли находиться восемь человек. Информация о погибших, пострадавших или разрушениях не приводится.