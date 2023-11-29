Американский конвертоплан с людьми на борту разбился у японских островов
NHK: В Японии разбился конвертоплан ВС США V-22 Osprey
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Американский военный конвертоплан V-22 Osprey потерпел крушение в районе островов Якусима в японской префектуре Кагосима. Об этом пишет телеканал NHK.
Указывается, что на борту воздушного судна могли находиться восемь человек. Информация о погибших, пострадавших или разрушениях не приводится.
А на Гавайях промахнулся мимо взлётно-посадочной полосы и рухнул в воду американский военный разведывательно-патрульный самолёт Р-8А Poseidon. На борту находились девять человек, они получили лёгкие травмы.