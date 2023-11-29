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29 ноября, 07:20

Два бойца самообороны пострадали при атаке украинского дрона под Белгородом

Два бойца территориальной самообороны Белгородской области пострадали при атаке украинского беспилотника в хуторе Климовое. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В Борисовском районе в хуторе Климовое с квадрокоптера сброшено самодельное взрывное устройство. Пострадали двое бойцов нашей самообороны. Вся необходимая помощь им оказана медиками", — написал губернатор в телеграм-канале.

В Белгородской области впервые за полгода не зафиксировали ни одной атаки ВСУ

В Белгородской области впервые за полгода не зафиксировали ни одной атаки ВСУ

А 23 ноября житель белгородского села Козинка в приграничном районе тоже получил ранение в результате атаки украинского дрона-камикадзе. Осколки попали в ноги.

Александра Вишнякова
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