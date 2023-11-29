Два бойца самообороны пострадали при атаке украинского дрона под Белгородом

Два бойца территориальной самообороны Белгородской области пострадали при атаке украинского беспилотника в хуторе Климовое. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В Борисовском районе в хуторе Климовое с квадрокоптера сброшено самодельное взрывное устройство. Пострадали двое бойцов нашей самообороны. Вся необходимая помощь им оказана медиками", — написал губернатор в телеграм-канале.