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29 ноября, 08:46

Киркоров назвал имя артистки с самой красивой фигурой в российском шоу-бизнесе

Киркоров назвал Ани Лорак артисткой с самой красивой фигурой в шоу-бизнесе РФ

Артисткой с самой красивой фигурой в отечественном шоу-бизнесе, по мнению короля российской эстрады Филиппа Киркорова, является певица Ани Лорак. Об этом он сообщил в эфире шоу "Стол заказов".

"Самая красивая фигура в шоу-бизнесе у Ани Лорак. Просто богиня, статуэтка моя", — заявил исполнитель.

Лучшими артистками же, по версии Киркорова, оказались певицы Анна Aсти и Люся Чеботина. Он надеется, что именно эти исполнительницы получат статуэтки премии "Золотой граммофон" в уходящем году.

Киркоров рассказал правду о своём размере

Киркоров рассказал правду о своём размере

Ранее Лайф писал, что Филипп Киркоров предложил продюсеру Татьяне Тур выйти за него замуж. Он сделал предложение прямо на красной дорожке перед премьерным показом фильма "Тёща".

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Ян Поланин
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