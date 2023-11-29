Киркоров назвал имя артистки с самой красивой фигурой в российском шоу-бизнесе

Артисткой с самой красивой фигурой в отечественном шоу-бизнесе, по мнению короля российской эстрады Филиппа Киркорова, является певица Ани Лорак. Об этом он сообщил в эфире шоу "Стол заказов".

"Самая красивая фигура в шоу-бизнесе у Ани Лорак. Просто богиня, статуэтка моя", — заявил исполнитель.

Лучшими артистками же, по версии Киркорова, оказались певицы Анна Aсти и Люся Чеботина. Он надеется, что именно эти исполнительницы получат статуэтки премии "Золотой граммофон" в уходящем году.