Киркоров назвал имя артистки с самой красивой фигурой в российском шоу-бизнесе
Киркоров назвал Ани Лорак артисткой с самой красивой фигурой в шоу-бизнесе РФ
Артисткой с самой красивой фигурой в отечественном шоу-бизнесе, по мнению короля российской эстрады Филиппа Киркорова, является певица Ани Лорак. Об этом он сообщил в эфире шоу "Стол заказов".
"Самая красивая фигура в шоу-бизнесе у Ани Лорак. Просто богиня, статуэтка моя", — заявил исполнитель.
Лучшими артистками же, по версии Киркорова, оказались певицы Анна Aсти и Люся Чеботина. Он надеется, что именно эти исполнительницы получат статуэтки премии "Золотой граммофон" в уходящем году.
Ранее Лайф писал, что Филипп Киркоров предложил продюсеру Татьяне Тур выйти за него замуж. Он сделал предложение прямо на красной дорожке перед премьерным показом фильма "Тёща".
ТАСС / Вячеслав Прокофьев