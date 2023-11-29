В ЛНР открыли обновлённый мемориальный комплекс "Незаживающая рана Донбасса"

С 2014 года диверсионные группы ВСУ не раз обстреливали жилые кварталы Луганска. Местное кладбище является для горожан святым местом, оно носит название "Незаживающая рана Донбасса". Сегодня власти города открыли на нём обновлённый мемориальный комплекс.

"Всего на кладбище захоронено 394 человека. Из них 223 мирных жителя и 171 ополченец ", — рассказали власти города.

На открытии присутствовал первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Внешним видом новых статуй и реконструкцией старых занимались архитектор Константин Фомин и скульптор Михаил Баскаков.

Открытие мемориального комплекса "Незаживающая рана Донбасса". Фото © t.me / Леонид Пасечник

На входе кладбища расположена скульптура матери, которая держит на руках тело убитого сына, она олицетворяет захороненных здесь 3000 луганчан, расстрелянных нацистами в 1942–1943 годах. Так как сейчас мирные жители также погибли от рук приверженцев фашизма, после благоустройства на кладбище установили 16-метровый обелиск с 4-метровым бронзовым ангелом с крестом в руке.