Памятник Стремоусову открыли на его могиле на кладбище в Крыму
В годовщину смерти Стремоусова на его могиле установили памятник в полный рост
Памятник погибшему заместителю главы Администрации Херсонской области Кириллу Стремоусову открыли на его могиле на центральном кладбище Симферополя. В четверг, 9 ноября, исполняется ровно год со дня его гибели в автокатастрофе.
В церемонии открытия участвовали глава Крыма Сергей Аксёнов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, руководитель Херсонской области Владимир Сальдо, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, а также семья и друзья Стремоусова. После официального открытия памятника был проведён чин освящения.
"Таких ярких людей, как Кирилл Сергеевич, немного. Он был верным, надёжным товарищем и соратником. В сложные времена нам не хватает именно таких людей, в которых буквально горит жизнь, которые готовы трудиться с большой самоотдачей, готовы к самопожертвованию", — отметил Аксёнов, открывая памятник.
Напомним, Кирилл Стремоусов погиб в автомобильной аварии под Геническом 9 ноября 2022 года. По предварительным данным, виновником ДТП был водитель, управлявший грузовиком, с которым столкнулся на большой скорости бронированный внедорожник заместителя главы Херсонской области. Стремоусова похоронили на центральном кладбище Симферополя.
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