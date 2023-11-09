Памятник Стремоусову открыли на его могиле на кладбище в Крыму

Памятник погибшему заместителю главы Администрации Херсонской области Кириллу Стремоусову открыли на его могиле на центральном кладбище Симферополя. В четверг, 9 ноября, исполняется ровно год со дня его гибели в автокатастрофе.

В церемонии открытия участвовали глава Крыма Сергей Аксёнов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, руководитель Херсонской области Владимир Сальдо, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, а также семья и друзья Стремоусова. После официального открытия памятника был проведён чин освящения.

"Таких ярких людей, как Кирилл Сергеевич, немного. Он был верным, надёжным товарищем и соратником. В сложные времена нам не хватает именно таких людей, в которых буквально горит жизнь, которые готовы трудиться с большой самоотдачей, готовы к самопожертвованию", — отметил Аксёнов, открывая памятник.







