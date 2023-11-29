В Москве арестовали мужчину, планировавшего устроить теракт на железной дороге

В Москве отправили в СИЗО мужчину, пытавшегося устроить террористический акт на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по столице. На опубликованном ведомством видео — задержание и допрос обвиняемого.

Задержание и допрос мужчины, пытавшегося устроить теракт на железной дороге в Москве. Видео © Telegram / "Столичный СК"

"Мужчина 1983 года рождения в ноябре 2023 года получил от неустановленного соучастника задание на совершение за денежное вознаграждение террористического акта путём подрыва одной из цистерн железнодорожной станции, на что фигурант согласился", — говорится в опубликованном сообщении.

В процессе приготовления к теракту он сначала забрал взрывное вещество в одном из лесопарков города, а потом поехал за детонатором в Юго-Западный административный округ. Там его задержали оперативники Федеральной службы безопасности.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к совершению террористического акта" (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ) и "Покушение на незаконное изготовление взрывного устройства" (ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 223.1 УК РФ). Расследование продолжается.

Предметы, изъятые у задержанного за попытку теракта в Москве. Скриншот © Telegram / "Столичный СК"

Предметы, изъятые у задержанного за попытку теракта в Москве. Скриншот © Telegram / "Столичный СК"