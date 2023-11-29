Песков отметил непредсказуемую мутацию позиции Коллективного Запада
Песков: Перспективы сотрудничества с Западом неясны из-за его непредсказуемости
Непредсказуемость стран Запада делает невозможным прогноз перспектив нормализации сотрудничества с ними в разных сферах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли расти вовлечённость Москвы в работу международных организаций, где участвуют в том числе и западные государства.
"Давайте не будем забегать вперёд. Настолько иногда непредсказуемо развиваются события и настолько непредсказуемо мутирует позиция Коллективного Запада по тем или иным вопросам, что мы сейчас весьма ограничены в возможностях что-либо прогнозировать", — объяснил Песков.
Вместе с тем Россия остаётся заинтересованной в налаживании хороших отношений с каждой страной. Это демонстрирует взаимодействие РФ с теми государствами, которые готовы ответить взаимностью на дружелюбие.
Ранее Песков заявил, что Москва пристально следит за намерениями Вашингтона развернуть в Азии новые ракеты средней дальности. Тем самым представитель Кремля прокомментировал заявление командующего Тихоокеанскими силами США Чарльза Флинна, который сообщил, что Америка в следующем году развернёт в Индо-Тихоокеанском регионе новые ракеты средней дальности.
LIFE / Павел Баранов