Регион

Уведомления отключены

29 ноября, 10:05

Песков отметил непредсказуемую мутацию позиции Коллективного Запада

Песков: Перспективы сотрудничества с Западом неясны из-за его непредсказуемости

Непредсказуемость стран Запада делает невозможным прогноз перспектив нормализации сотрудничества с ними в разных сферах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли расти вовлечённость Москвы в работу международных организаций, где участвуют в том числе и западные государства.

"Давайте не будем забегать вперёд. Настолько иногда непредсказуемо развиваются события и настолько непредсказуемо мутирует позиция Коллективного Запада по тем или иным вопросам, что мы сейчас весьма ограничены в возможностях что-либо прогнозировать", — объяснил Песков.

Вместе с тем Россия остаётся заинтересованной в налаживании хороших отношений с каждой страной. Это демонстрирует взаимодействие РФ с теми государствами, которые готовы ответить взаимностью на дружелюбие.

В Кремле ответили на заявление Киева об "активизации российских шпионов"

В Кремле ответили на заявление Киева об "активизации российских шпионов"

Ранее Песков заявил, что Москва пристально следит за намерениями Вашингтона развернуть в Азии новые ракеты средней дальности. Тем самым представитель Кремля прокомментировал заявление командующего Тихоокеанскими силами США Чарльза Флинна, который сообщил, что Америка в следующем году развернёт в Индо-Тихоокеанском регионе новые ракеты средней дальности.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров