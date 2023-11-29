Песков считает, что Европа без российских товаров потеряет конкурентоспособность

Гипотетически Европа может обойтись без России, однако тогда она потеряет конкурентоспособность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Гипотетически рассуждая, Европа может без России, но тогда Европа теряет свою конкурентоспособность, потому что тогда ей приходится те же товары, будь то энергоресурсы или ещё что-то, покупать в других местах, но втридорога", — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что это ведёт к предбанкротному состоянию европейской промышленности, конкретных производителей и "очень серьёзным последствиям". Именно поэтому российские товары по-прежнему популярны и покупаются в том числе в ЕС.