Песков надеется, что до "железного занавеса" со стороны Запада не дойдёт
ТАСС / EPA / JANNE KURONEN
В Кремле надеются, что до "железного занавеса" со стороны Запада не дойдёт. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал намерения ряда стран закрыть границу с Россией.
"Пока, наверное, преждевременно об этом говорить. Много разной такой агрессивной риторики мы наблюдаем с той стороны, но будем надеяться, что до этого не дойдёт", — отметил представитель Кремля.
Как сообщал Лайф, Финляндия до конца февраля закрыла все КПП на границе с Россией, кроме самого северного — Райа-Йоосеппи. В Хельсинки объяснили это решение некими соображениями "обеспечения нацбезопасности". Тем временем премьер-министр Норвегии тоже допустил закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. А вот в Эстонии пока решили отказаться от таких кардинальных мер.