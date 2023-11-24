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Песков надеется, что до "железного занавеса" со стороны Запада не дойдёт

24 ноября, 10:05

ТАСС / EPA / JANNE KURONEN

В Кремле надеются, что до "железного занавеса" со стороны Запада не дойдёт. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал намерения ряда стран закрыть границу с Россией.

"Пока, наверное, преждевременно об этом говорить. Много разной такой агрессивной риторики мы наблюдаем с той стороны, но будем надеяться, что до этого не дойдёт", — отметил представитель Кремля.

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Беженцы-иностранцы попытались прорваться в Финляндию через границу в Мурманской области

Как сообщал Лайф, Финляндия до конца февраля закрыла все КПП на границе с Россией, кроме самого северного — Райа-Йоосеппи. В Хельсинки объяснили это решение некими соображениями "обеспечения нацбезопасности". Тем временем премьер-министр Норвегии тоже допустил закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. А вот в Эстонии пока решили отказаться от таких кардинальных мер.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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