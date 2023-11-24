Песков надеется, что до "железного занавеса" со стороны Запада не дойдёт

В Кремле надеются, что до "железного занавеса" со стороны Запада не дойдёт. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал намерения ряда стран закрыть границу с Россией.

"Пока, наверное, преждевременно об этом говорить. Много разной такой агрессивной риторики мы наблюдаем с той стороны, но будем надеяться, что до этого не дойдёт", — отметил представитель Кремля.