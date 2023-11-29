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29 ноября, 10:13

Песков не стал комментировать предложенное МВД России "соглашение о лояльности"

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков не стал комментировать "соглашение о лояльности", понятие которого ранее предложило ввести МВД России.

"У нас никакого нет комментария", — заявил Песков.

Напомним, как писал Лайф, МВД России подготовило законопроект, предлагающий ввести "соглашение о лояльности" для въезжающих в страну иностранцев. Так, согласно документу, приезжие не смогут препятствовать работе органов власти, дискредитировать внешнюю и внутреннюю политику, а также злоупотреблять правом на свободу информации. То же самое касается пропаганды нетрадиционных отношений и отрицания традиционных семейных ценностей.

Песков считает, что Европа без российских товаров потеряет конкурентоспособность

Песков считает, что Европа без российских товаров потеряет конкурентоспособность

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ТАСС / Александр Казаков

Александр Юнашев
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