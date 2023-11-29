Глава МИД Украины Кулеба назвал ВСУ сильнейшей армией Европы

ВСУ являются сильнейшей армией Европы, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, победа Киева в интересах в том числе всего НАТО.

"Защищать Европу без Украины — это бесполезные усилия. Вы не сможете это сделать, просто потому что у Украины сильнейшая и наиболее закалённая в боях армия в Европе", — сказал министр перед заседанием Совета НАТО – Украина в совместном заявлении с его генсеком Йенсом Столтенбергом.