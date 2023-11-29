Регион

Уведомления отключены

29 ноября, 10:31

Глава МИД Украины Кулеба назвал ВСУ сильнейшей армией Европы

ВСУ являются сильнейшей армией Европы, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, победа Киева в интересах в том числе всего НАТО.

"Защищать Европу без Украины — это бесполезные усилия. Вы не сможете это сделать, просто потому что у Украины сильнейшая и наиболее закалённая в боях армия в Европе", — сказал министр перед заседанием Совета НАТО – Украина в совместном заявлении с его генсеком Йенсом Столтенбергом.

Ушаков: Ситуация вокруг Украины стала результатом "упёртости НАТО"

Ушаков: Ситуация вокруг Украины стала результатом "упёртости НАТО"

Спорное заявление было сделано Дмитрием Кулебой на фоне уже очевидного всем провала контрнаступления ВСУ. Как отмечал Йенс Столтенберг, результаты контрнаступа показали, что Россию нельзя недооценивать.

Обложка ©

ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET

Матвей Константинов
  • Новости
  • Дмитрий Кулеба
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров