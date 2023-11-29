На Украине хотят отправить на фронт 86-летнюю бабулю-медика
В Днепре прислали повестку 86-летней украинке с медицинским образованием
На Украине в городе Днепре прислали повестку 86-летней женщине. Предположительно, причиной стало то, что у неё есть медицинское образование. Об этом сообщила в соцсетях её внучка, выложив фото паспорта бабули, Горностаевой Жанны, которая родилась 21 января 1937 года.
86-летней жительнице Днепра с медицинским образованием прислали повестку. Видео © t.me / ХДнепр
Бабушка переехала в Днепр из Артёмовска в 2022 году. На новом месте жительства у неё временная регистрация. Её внучка напомнила, что, согласно законодательству Украины, с 1 октября все женщины-медики и фармацевты должны становиться на военный учёт. Девушка считает, что её бабушку хотят мобилизовать "из мести", потому что она жила в бывшей Донецкой области.
А вчера стало известно, что в украинском городе Сумы план по мобилизации был выполнен лишь на 8%. Глава региональной администрации посетовал, что во многих общинах Сумской области вообще нет учёта военнообязанных.
t.me / XДнепр