На Украине хотят отправить на фронт 86-летнюю бабулю-медика

На Украине в городе Днепре прислали повестку 86-летней женщине. Предположительно, причиной стало то, что у неё есть медицинское образование. Об этом сообщила в соцсетях её внучка, выложив фото паспорта бабули, Горностаевой Жанны, которая родилась 21 января 1937 года.

86-летней жительнице Днепра с медицинским образованием прислали повестку. Видео © t.me / ХДнепр

Бабушка переехала в Днепр из Артёмовска в 2022 году. На новом месте жительства у неё временная регистрация. Её внучка напомнила, что, согласно законодательству Украины, с 1 октября все женщины-медики и фармацевты должны становиться на военный учёт. Девушка считает, что её бабушку хотят мобилизовать "из мести", потому что она жила в бывшей Донецкой области.