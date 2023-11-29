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29 ноября, 10:48

Умер российский киновед, режиссёр и телеведущий Андрей Шемякин

<p>Андрей Шемякин. Обложка © ИТАР-ТАСС / Митя Алешковский</p>

Андрей Шемякин. Обложка © ИТАР-ТАСС / Митя Алешковский

На 69-м году жизни скончался российский киновед, кинокритик, режиссёр документальных фильмов Андрей Шемякин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов России. Причина смерти не уточняется.

Проводить кинематографиста в последний путь можно будет 1 декабря. Церемония состоится в 11 часов в Доме кино в Москве.

Шемякин занимал должность ведущего научного сотрудника НИИ киноискусства, а также был президентом Гильдии киноведов и кинокритиков России. Он опубликовал более двух тысяч статей, работал на ТВ, был автором и ведущим программы "Документальная камера" на канале "Культура", а также участвовал в сериалах "Тайны советского кино" и "Тайны кино", а также в драмеди Алексея Федорченко "Железная дорога".

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Николь Вербер
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