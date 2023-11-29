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29 ноября, 10:47

"Потерпи, миленький!": Владимирские спасатели вытащили собаку из ледяной реки

Под Владимиром спасатели вытащили собаку из ледяной полыньи

Во Владимирской области спасатели вытащили из реки Судогды провалившуюся в неё собаку. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, скулившее животное заметила гулявшая рядом женщина. Она и вызвала сотрудников ведомства.

"Потерпи, миленький!" — кричала женщина животному.

Спасение провалившейся в реку собаки во Владимирской области. Видео © Telegram / "МЧС России"

На опубликованном пресс-службой видео — то, как спасатели подобрались к собаке и вытащили её на берег. Видно, что лёд начал ломаться, однако никто не пострадал. Сейчас хвостатый отогревается в пожарной части и ждёт своего хозяина.

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А в Норильске спасли собаку, которой неизвестный перерезал горло. Она сама пришла за помощью к спасателям. Изверга уже ищет полиция.

Обложка ©

Telegram / "МЧС России"

Матвей Константинов
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