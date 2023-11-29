В офисе главы киевского режима Владимира Зеленского есть люди, мечтающие о новых соглашениях формата "Минск". Об этом в своей статье "Сумерки на хуторе" написал экс-помощник президента России Владислав Сурков, припомнив строчку из Ветхого Завета о приходе мессии.



"Многие на Банковой тайком мечтают о "Минске-3". Зря. И "Минска-3" не будет. Россия давно уже не посредник, терпеливо разбирающий соседскую склоку. Россия теперь нетерпеливый участник большой борьбы, который возьмёт своё. Разумейте, языцы", — написал Сурков.

Он объяснил, что киевский режим не может предложить разумного плана действий на будущее — это вызывает недоверие и негодование по отношению к власти среди украинцев. При этом, считает экс-помощник президента РФ, ни Зеленский, ни его советник Андрей Ермак, ни главком ВСУ Валерий Залужный, ни даже глава США Джо Байден не способны помочь Незалежной в её катастрофической ситуации.