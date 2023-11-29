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29 ноября, 11:05

Сурков развеял тайные мечты Украины о Минске-3 строчкой из Ветхого Завета о приходе мессии

Экс-помощник президента РФ Сурков: В офисе Зеленского зря мечтают о Минске-3

<p>Экс-помощник президента России Владислав Сурков. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Экс-помощник президента России Владислав Сурков. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

В офисе главы киевского режима Владимира Зеленского есть люди, мечтающие о новых соглашениях формата "Минск". Об этом в своей статье "Сумерки на хуторе" написал экс-помощник президента России Владислав Сурков, припомнив строчку из Ветхого Завета о приходе мессии.

"Многие на Банковой тайком мечтают о "Минске-3". Зря. И "Минска-3" не будет. Россия давно уже не посредник, терпеливо разбирающий соседскую склоку. Россия теперь нетерпеливый участник большой борьбы, который возьмёт своё. Разумейте, языцы", написал Сурков.

Он объяснил, что киевский режим не может предложить разумного плана действий на будущее — это вызывает недоверие и негодование по отношению к власти среди украинцев. При этом, считает экс-помощник президента РФ, ни Зеленский, ни его советник Андрей Ермак, ни главком ВСУ Валерий Залужный, ни даже глава США Джо Байден не способны помочь Незалежной в её катастрофической ситуации.

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Юрий Лысенко
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