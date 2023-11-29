Сурков развеял тайные мечты Украины о Минске-3 строчкой из Ветхого Завета о приходе мессии
Экс-помощник президента РФ Сурков: В офисе Зеленского зря мечтают о Минске-3
Экс-помощник президента России Владислав Сурков. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
В офисе главы киевского режима Владимира Зеленского есть люди, мечтающие о новых соглашениях формата "Минск". Об этом в своей статье "Сумерки на хуторе" написал экс-помощник президента России Владислав Сурков, припомнив строчку из Ветхого Завета о приходе мессии.
"Многие на Банковой тайком мечтают о "Минске-3". Зря. И "Минска-3" не будет. Россия давно уже не посредник, терпеливо разбирающий соседскую склоку. Россия теперь нетерпеливый участник большой борьбы, который возьмёт своё. Разумейте, языцы", — написал Сурков.
Он объяснил, что киевский режим не может предложить разумного плана действий на будущее — это вызывает недоверие и негодование по отношению к власти среди украинцев. При этом, считает экс-помощник президента РФ, ни Зеленский, ни его советник Андрей Ермак, ни главком ВСУ Валерий Залужный, ни даже глава США Джо Байден не способны помочь Незалежной в её катастрофической ситуации.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что западные страны будут защищать Украину, словно стадо слонов. Он сказал, что слоны — очень мудрые животные, очень сострадательные и очень энергичные. И они всегда защищают членов своего стада.