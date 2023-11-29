Танки Leopard 1A5 обречены быть уничтоженными на Украине, заявил эксперт

Военные эксперты Виктор Литовкин и Иван Коновалов прокомментировали уничтожение российскими военнослужащими танка Leopard 1A5 на Украине, видео с которым ранее было опубликовано в СМИ. Они считают, что танк обречён на уничтожение.

Видео уничтожения, предположительно, первого танка Leopard 1A5 на Украине. Видео © Х / WarVehicleTracker

"Танк Leopard 1A5 достаточно старый, ещё шестидесятых годов. У него очень слабая броня, двигатель не такой мощный, как у более поздних модификаций танка Leopard. Эти танки и должны гореть. Во-первых, они избавляются от старья, которое у них находится на складах. А во-вторых, они точно знали, что с ними будет. Американцы заставили немцев поставить Leopard на фронт для того, чтобы они конкуренцию Abrams не составляли", — передаёт слова Литовкина радио Sputnik.

Военный эксперт уверен, что аналогичный исход ждёт и танки Abrams. Они, как и немецкие, "тоже будут гореть". Политолог Иван Коновалов в свою очередь добавил, что у немецких танков отсутствует необходимая защита, которая помогла бы технике устоять перед российским оружием.