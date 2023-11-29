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Опубликовано 29 ноября 2023, 11:11

Танки Leopard 1A5 обречены быть уничтоженными на Украине, заявил эксперт

Военный эксперт Литовкин: Танк Leopard 1A5 обречён быть уничтоженным на Украине

Военные эксперты Виктор Литовкин и Иван Коновалов прокомментировали уничтожение российскими военнослужащими танка Leopard 1A5 на Украине, видео с которым ранее было опубликовано в СМИ. Они считают, что танк обречён на уничтожение.

Видео уничтожения, предположительно, первого танка Leopard 1A5 на Украине. Видео © Х / WarVehicleTracker

"Танк Leopard 1A5 достаточно старый, ещё шестидесятых годов. У него очень слабая броня, двигатель не такой мощный, как у более поздних модификаций танка Leopard. Эти танки и должны гореть. Во-первых, они избавляются от старья, которое у них находится на складах. А во-вторых, они точно знали, что с ними будет. Американцы заставили немцев поставить Leopard на фронт для того, чтобы они конкуренцию Abrams не составляли", — передаёт слова Литовкина радио Sputnik.

Военный эксперт уверен, что аналогичный исход ждёт и танки Abrams. Они, как и немецкие, "тоже будут гореть". Политолог Иван Коновалов в свою очередь добавил, что у немецких танков отсутствует необходимая защита, которая помогла бы технике устоять перед российским оружием.

Партия из первых десяти датских танков Leopard 1A5 прибыла на Украину
Партия из первых десяти датских танков Leopard 1A5 прибыла на Украину

Ранее Лайф писал, что российские военнослужащие впервые подбили Leopard 1A5, находящийся на службе в Вооружённых силах Украины. После этого в Сети появилось кадры обстрела немецкого танка, что может стать первым зафиксированным на видео случаем уничтожения этой техники.

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ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN

Ян Поланин
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