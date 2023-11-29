Над ДНР сбили украинские Су-25 и МиГ-29

За минувшие сутки средства противовоздушной обороны России и авиация ВС РФ сбили два самолёта ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Новооленовка ДНР сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины. Перехвачено 11 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", — сообщили в ведомстве.

А истребители ВКС РФ сбили самолёт МиГ-29 ВСУ у населённого пункта Межевое в ДНР. Помимо МиГ российским военным удалось перехватить противорадиолокационную ракету HARM, произведённую в США. В Минобороны добавили, что в течение прошедших суток было уничтожено 38 восемь украинских БПЛА в районах Новооленовки в ДНР, Берестового в Харьковской области, Белогоровки, Новоникольского, Верхнекаменки и Кременной в ЛНР, Новой Каховки Херсонской области, а также Ульяновки и Романовского Запорожской области.