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Регион
Опубликовано 29 ноября 2023, 11:34
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Над ДНР сбили украинские Су-25 и МиГ-29

Минобороны России: Российская ПВО и ВКС РФ сбили украинские Су-25 и МиГ-29 в ДНР

За минувшие сутки средства противовоздушной обороны России и авиация ВС РФ сбили два самолёта ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Новооленовка ДНР сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины. Перехвачено 11 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", сообщили в ведомстве.

А истребители ВКС РФ сбили самолёт МиГ-29 ВСУ у населённого пункта Межевое в ДНР. Помимо МиГ российским военным удалось перехватить противорадиолокационную ракету HARM, произведённую в США. В Минобороны добавили, что в течение прошедших суток было уничтожено 38 восемь украинских БПЛА в районах Новооленовки в ДНР, Берестового в Харьковской области, Белогоровки, Новоникольского, Верхнекаменки и Кременной в ЛНР, Новой Каховки Херсонской области, а также Ульяновки и Романовского Запорожской области.

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Ранее стало известно о том, что ивановские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ у Артёмовска. Сопротивление украинских военных было подавлено огнём из стрелкового оружия, РПГ-30 и РПГ-2, после чего наши бойцы закрепились на захваченном пункте.

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Юрий Лысенко
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