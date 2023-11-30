С 1 декабря застройщики предложат специальные цены: Стоит ли покупать квартиру перед Новым годом В этом году новогодние акции от застройщиков будут иметь свои особенности. Покупателей могут поджидать не только выгодные предложения, но и подводные камни. Стоит ли брать ипотеку в декабре и когда выгоднее покупать квартиру — перед Новым годом или после? 29 ноября, 21:41 С 1 декабря застройщики начнут делать предновогодние скидки. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

В чём особенность предновогодних акций от застройщиков в этом году

Многие заёмщики торопятся купить квартиру перед Новым годом и боятся, что условия по ипотеке станут жёстче и они просто не смогут получить кредит. На самом деле это не так. В Центробанке отметили, что по долгосрочным кредитам, к которым относится ипотека, банки устанавливают свои ставки. Они принимают во внимание не только ключевую ставку, которую могут повысить, но и ожидаемую инфляцию, надёжность заёмщиков и общую ситуацию в экономике. Таким образом, если у человека есть постоянный доход и он в состоянии выплачивать ипотеку, то банк деньги ему выдаст.

— Сейчас инфляция растёт. Чтобы замедлить рост цен, Банк России действительно повышает ключевую ставку. Следом за ней растут и ставки по ипотеке. Но без такого временного повышения обеспечить снижение инфляции и низкие ставки невозможно. В последние годы ипотечные ставки в России оставались невысокими, несмотря на отсутствие стабильно низкой инфляции. Такой эффект достигался за счёт льготных программ. Низкие ставки по льготной ипотеке обеспечиваются за счёт бюджетных субсидий. При этом предложение на рынке жилья не успевает за спросом. За три года активного использования льготной ипотеки цены выросли почти вдвое, а зарплаты — где-то на треть. В результате рост цен на жильё съел все выгоды от льготной ипотеки, — рассказала эксперт Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Александра Львова.

В такой ситуации риелторы предупреждают клиентов о необдуманных поступках. С 1 декабря многие застройщики будут предлагать скидки, но не стоит их рассматривать как последний шанс выгодно купить квартиру. Перед сделкой нужно взвесить всё за и против приобретения жилья по акции.

В этом году предновогодние спецпредложения от застройщиков будут иметь несколько особенностей. Во-первых, не стоит рассчитывать, что скидки будут какими-то огромными. Проблема в том, что из-за взлетевшей ставки Центробанка и повышения ставок на вторичном рынке спрос частично перешёл на новостройки. Это позволило девелоперам сильно нарастить отпускные цены. Поэтому на серьёзный дисконт рассчитывать не стоит — разве что на ликвидные объекты.

— Во-вторых, мы в последние пару лет столкнулись с парадоксом: занимать, чтобы сохранить. Речь в данном контексте идёт об ипотеке и недвижимости, люди пытаются сохранить сбережения, занимая у банков миллионы, которые выплачивать они не планируют, так как ждут момента для последующей продажи, — рассказал эксперт по недвижимости, автор проекта о финансах "Экономизм" Алексей Кричевский.

Действительно, многие инвесторы считают, что вкладывать деньги в недвижимость выгодно, но не у всех хватает сбережений для покупки квартиры. И тут приходится брать недостающие средства в кредит. Впрочем, эта стратегия может оказаться убыточной, ведь далеко не факт, что впоследствии квартиру удастся продать дороже. Особенно если учесть переплату банку в виде процентов по ипотеке.

— Если речь о покупке в ипотеку, то нужно сопоставлять свои возможности и необходимость в покупке. Для чего под Новый год влезать в огромные долги, не совсем понятно. Если и возможности, и реальная необходимость позволяют приобрести жильё, то нужно смотреть уже в другой плоскости — оценивать ликвидность, потенциал роста, инфраструктуру, а не хватать всё самое дешёвое на рынке. Возможно, лучшим решением будет покупка вторички с хорошей скидкой или торг с держателем ДДУ, если речь идёт о покупке за наличные. Так что главное, что делать точно не нужно, — спешить и доверять рекламе, которой с 1 декабря будет навалом, — отметил Алексей Кричевский.

Спецпредложения от застройщиков в этом году будут носить специфичный характер. В ряде случаев скидки могут касаться не самой квартиры. Покупателю могут предложить какой-то бонус. Например, машино-место с большой скидкой вплоть до 50%, а может, и бесплатно. Есть варианты подарков в виде подсобных помещений или мебели. В результате акции будут строиться не на снижении цены на квартиру, а на бонусах вокруг неё. Об этом рассказал директор направления "Новостройки" "Инком-недвижимости" Валерий Кочетков.

Он добавил также, что в 2024 году девелоперы повременят с выводом новых проектов. Формировать рынок будут уже начатые стройки, а в них предложение квартир сократится. Особенно сильно в комфорт-классе из-за сравнительной доступности этого жилья. Следовательно, в конце 2024 года может сформироваться дефицит подобных объектов и, как следствие, рост цены на 10–15%.

Когда выгоднее делать покупку: до Нового года или после

Покупка квартиры будет более выгодным вложением перед Новым годом. Так считает руководитель направления "Ипотека" в финансовом маркетплейсе "Сравни" Дмитрий Сафронов.

Он приводит несколько аргументов. Во-первых, сразу после праздников есть вероятность, что минимальный первоначальный взнос по программам с господдержкой вырастет до 30%. Эти программы нацелены в основном на первичный рынок, поэтому особенно популярны у покупателей.

Другой фактор, который может привести к росту стоимости, — вероятность повышения ключевой ставки. Как изменится показатель, будет ясно после заседания ЦБ, которое пройдёт 15 декабря. Если ставку повысят, увеличатся и ставки по классическим программам, нацеленным в основном на вторичный рынок. Есть вероятность, что вслед за ними вырастут и ставки по госпрограммам для ипотеки.

— При этом мы не видим факторов, которые в ближайшей перспективе могут привести к снижению стоимости недвижимости. Более того, у ЦБ есть глобальная цель — охладить ипотечный спрос за счёт снижения доступности ипотеки. Поэтому вполне вероятно, что в 2024 году государственные программы могут изменить или даже приостановить. Таким образом, текущие условия по ипотеке с высокой вероятностью будут лучше, чем после Нового года. Это касается квартир и на первичном, и на вторичном рынках, — считает Дмитрий Сафронов.

Покупка квартиры или ИЖС перед Новым годом — решение оправданное, но с рядом нюансов. Застройщик, особенно многоквартирных домов, проводя акцию, ставит своей целью либо громко напомнить о себе, либо продать "неликвидные залежалые лоты". В первом случае таких скидочных квартир или домов будет мало и надо успеть их найти, оценить для себя и приобрести. Во втором случае есть возможность выгодно купить вариант с изъяном — плохой планировкой или в ЖК со сложной транспортной доступностью. Подойдёт ли он покупателю, решать только ему. Об этом рассказал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

По его мнению, в 2024 году цены определённо будут выше. Первичный сегмент будет дорожать из-за ожидаемой отмены льготных программ. Вторичный — начнёт дорожать следом. Из него исчезнут в первую очередь самые ликвидные лоты. Не стоит также забывать про удорожание материалов и подрядных работ. Это прежде всего повлияет на стоимость ИЖС.

— Сейчас в России стоимость новостроек и жилья на вторичном рынке довольно высокая. По данным ЦБ РФ, за последние три года новые квартиры в стране подорожали на 90%. С одной стороны, имеет смысл воспользоваться льготной ипотекой, поскольку постоянно идут разговоры, что её стоит отменить. С другой стороны, стоимость жилья слишком высока для многих россиян. Поэтому лучше дождаться снижения цен по рынку, которое ожидается в следующем году. Ипотека становится невыгодной, цены на жильё высокие, в результате покупатели будут отказываться от намерения приобрести недвижимость. Сокращение спроса заставит продавцов снизить цены, — считает директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

Авторы Нина Важдаева