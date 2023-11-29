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Опубликовано 29 ноября 2023, 11:31

ВС России уничтожили до 250 украинских военнослужащих на Донецком направлении

За минувшие сутки ВС России уничтожили до 250 украинских военнослужащих на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"Противник потерял до 250 военнослужащих", — рассказали там.

Кроме этого, ВСУ потеряли пять танков, 12 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и артиллерийскую систему M777 производства США, две гаубицы Д-30, гаубицу Д-20, боевую машину РСЗО "Град", станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", а также склад боеприпасов для реактивных систем залпового огня.

Украинская армия потерпела разгром под Клещеевкой и Курдюмовкой, потеряв почти 250 человек
Украинская армия потерпела разгром под Клещеевкой и Курдюмовкой, потеряв почти 250 человек

Также в Минобороны отчитались об освобождении очередного населённого пункта. Так, речь идёт об Артёмовском Донецкой Народной Республики.

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VK / Минобороны России

Матвей Константинов
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