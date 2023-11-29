Армения созвала срочное совещание ЕАЭС из-за "странного" разворота своих грузов в Россию
Армения созвала совещание в рамках ЕАЭС из-за проблем с поставками в Россию
Армения созвала срочное совещание в рамках ЕАЭС из-за отказа России принимать некоторые грузы через КПП Верхний Ларс, заявил министр экономики республики Ваган Керобян. Он отметил, что ситуация с разворотом грузовиков на границе особенно обострилась в последнее время.
"Мы взяли материалы, опубликованные Россельхознадзором, и изучаем их, чтобы понять, насколько продукция наших бизнесменов не соответствует действующим нормам в РФ. Странно, что в течение всего года возвращают 35 машин, а потом через два дня возвращают ещё 35 машин, при этом качество товара не меняется", — заявил Керобян на брифинге.
Министр экономики пояснил, что было созвано срочное совещание в рамках ЕАЭС, которое должно состояться в течение двух дней.
А ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков проанонсировал саммит СНГ в Петербурге, на котором "ждут Пашиняна". В Кремле отметили, что мероприятие будет не "чисто праздничным", а вполне рабочим, насыщенным актуальной повесткой дня.
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