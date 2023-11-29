"На войне нужна точность": Раскрыта причина, по которой Сталин сделал букву Ё обязательной

Буквы Ё изначально не было в славянской азбуке, так как в древнерусском языке не существовало "ёкающего" произношения. Уже позднее, когда оно появилось, была создана соответствующая буква, однако она не была обязательной. По словам заведующего кафедрой вспомогательных исторических дисциплин и археографии факультета архивоведения и документоведения РГГУ Евгения Пчелова, всё изменилось только в годы правления Иосифа Сталина.

"Идёт [Великая Отечественная] война. Представьте себе карту местности, на ней населённый пункт Кремнево. Как его читать, Кремнёво или Кремнево? В армии служит масса людей, которых надо учитывать, награждать и хоронить. Как назвать человека: Еськов или Ёськов, Шмелев или Шмелёв? На войне нужна абсолютная точность", — пояснил он в беседе с "Газетой.ru".

Также, указал историк, если рядом находятся две деревни, одна из которых именуется через Ё, то командир должен был точно знать, что ему нужно брать или оборонять. К слову, даже на нацистских картах (при отсутствии Ё в немецком языке) русские названия с этой буквой писались с ней.

Снова сделали букву Ё необязательной лишь в 1956 году, оставив её только в именах собственных и предложениях, где Е и Ё нельзя различить по смыслу.