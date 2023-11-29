Второй за месяц сбой парализовал крупнейший ядерный реактор в Европе

На финской АЭС "Олкилуото" (OL3) произошёл сбой из-за которого работа третьего энергоблока станции, который является крупнейшим ядерным реактором, в Европе была приостановлена. Об этом сообщил оператор установки Teollisuuden Voima (TVO, "Теоллисууден войма").

"Производство электроэнергии на АЭС OL3 было прервано сегодня, 29 ноября 2023 года, в 13:35 (14:35 по Москве) в турбинном зале из-за аварийного испытания. Причина сбоя в настоящее время выясняется", — сказано в публикации оператора.