Словакия не поддержит санкции ЕС в отношении российского топлива для АЭС
Глава МИД Словакии заверил, что страна против санкций на ядерное топливо из РФ
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Словакия не собирается поддерживать внесение ядерного топлива для АЭС в двенадцатый пакет санкций Евросоюза в отношении России. Об этом сказал министр иностранных и европейских дел республики Юрай Бланар в эфире Словацкого телевидения.
"Красной чертой для нас является то, что там (в санкционном пакете. — Прим. Лайфа) не должно быть ядерного топлива. Наши АЭС пока не могут осуществить переход на альтернативное [российскому] топливо. Этого там (в списке санкций. — Прим. Лайф) точно не может быть", — пояснил он.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил в рамках очередного пакета санкций Евросоюза ввести ограничения в отношении свыше 120 физических и юридических лиц из России. Конкретные имена и названия организаций не указываются, но предполагается, что рестрикции коснутся российской военной и оборонной отраслей, а также IT-сектора. Черновой вариант 12-го пакета санкций уже утверждён ЕС.