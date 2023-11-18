Регион

Уведомления отключены

Палестина и Израиль
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Балкер с украинским зерном подорвался на мине в Чёрном море, следуя в Румынию

Два человека пострадали при атаке украинского дрона в Белгородской области

МЧС РФ: В Москву отправятся ещё 120 эвакуированных из Газы россиян с семьями

Временный поверенный в делах Чехии в России вызван в МИД РФ

Пашинян: Армения и Азербайджан согласовали основные принципы мирного соглашения

"Ограничения убивают!": В Хельсинки россияне вышли на митинг против закрытия границ с РФ

В Кремле заявили, что Путин "имеет резон" предполагать новые диверсии Запада против РФ

Российских моряков-тихоокеанцев с оркестром встретили в индийском порту

Тело пропавшего в Ачинске 12-летнего мальчика нашли с ножевым ранением в реке

Российские средства ПВО за сутки уничтожили две украинские ракеты "Нептун"

Словакия не поддержит санкции ЕС в отношении российского топлива для АЭС

Глава МИД Словакии заверил, что страна против санкций на ядерное топливо из РФ

18 ноября, 15:18

Shutterstock

Словакия не собирается поддерживать внесение ядерного топлива для АЭС в двенадцатый пакет санкций Евросоюза в отношении России. Об этом сказал министр иностранных и европейских дел республики Юрай Бланар в эфире Словацкого телевидения.

"Красной чертой для нас является то, что там (в санкционном пакете. — Прим. Лайфа) не должно быть ядерного топлива. Наши АЭС пока не могут осуществить переход на альтернативное [российскому] топливо. Этого там (в списке санкций. — Прим. Лайф) точно не может быть", — пояснил он.

Премьер Словакии с большой радостью объявил об окончании поставок оружия на Украину

Премьер Словакии с большой радостью объявил об окончании поставок оружия на Украину

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил в рамках очередного пакета санкций Евросоюза ввести ограничения в отношении свыше 120 физических и юридических лиц из России. Конкретные имена и названия организаций не указываются, но предполагается, что рестрикции коснутся российской военной и оборонной отраслей, а также IT-сектора. Черновой вариант 12-го пакета санкций уже утверждён ЕС.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!