Словакия не поддержит санкции ЕС в отношении российского топлива для АЭС

Словакия не собирается поддерживать внесение ядерного топлива для АЭС в двенадцатый пакет санкций Евросоюза в отношении России. Об этом сказал министр иностранных и европейских дел республики Юрай Бланар в эфире Словацкого телевидения.

"Красной чертой для нас является то, что там (в санкционном пакете. — Прим. Лайфа) не должно быть ядерного топлива. Наши АЭС пока не могут осуществить переход на альтернативное [российскому] топливо. Этого там (в списке санкций. — Прим. Лайф) точно не может быть", — пояснил он.