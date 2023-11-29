На Урале суд не стал отменять приговор 85-летнему тренеру, которого обвинили в педофилии

Свердловский областной суд оставил в силе приговор Чкаловского районного суда в отношении 85-летнего тренера по теннису Николая Ражева, сообщили в пресс-службе суда. Ранее мужчина был обвинён в педофилии, ему назначили два года лишения свободы в колонии строгого режима.

Как пишет E1, инцидент произошёл в марте 2021 года. Ражев отстранил свою ученицу (на тот момент ей было 11 лет) от занятий, в результате чего та пожаловалась своей матери, что тренер приставал к ней. Примечательно, что сам Ражев отрицает вину. Мужчина считает, что девочка просто на него обиделась. Адвокат тренера намеревается обжаловать решение суда.