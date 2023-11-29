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29 ноября, 13:08

На Урале суд не стал отменять приговор 85-летнему тренеру, которого обвинили в педофилии

На Урале суд оставил в силе приговор обвинённому в педофилии тренеру Ражеву

<p>Тренер Николай Ражев. Обложка © <a href="https://rufso.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%83-%D0%BD-%D0%B0-85-%D0%BB%D0%B5%D1%82/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Федерация спортивного ориентирования России</a></p>

Тренер Николай Ражев. Обложка © Федерация спортивного ориентирования России

Свердловский областной суд оставил в силе приговор Чкаловского районного суда в отношении 85-летнего тренера по теннису Николая Ражева, сообщили в пресс-службе суда. Ранее мужчина был обвинён в педофилии, ему назначили два года лишения свободы в колонии строгого режима.

Как пишет E1, инцидент произошёл в марте 2021 года. Ражев отстранил свою ученицу (на тот момент ей было 11 лет) от занятий, в результате чего та пожаловалась своей матери, что тренер приставал к ней. Примечательно, что сам Ражев отрицает вину. Мужчина считает, что девочка просто на него обиделась. Адвокат тренера намеревается обжаловать решение суда.

"Педофила-пивозавра" приговорили к 7 годам за домогательство воспитанниц лагеря в Анапе

"Педофила-пивозавра" приговорили к 7 годам за домогательство воспитанниц лагеря в Анапе

Ранее Лайф писал, что в Хабаровском крае тренер по тхэквондо домогался своих малолетних воспитанниц на соревнованиях. Пострадавшими от рук наставника оказались три девочки в возрасте от семи до 12 лет.

Ян Поланин
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