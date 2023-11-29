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Самый богатый депутат Госдумы 2022 года решил сложить полномочия

Депутат Госдумы от КПРФ Блоцкий досрочно сложит полномочия

29 ноября, 13:02
<p>Блоцкий Владимир Николаевич. Обложка © <a href="https://vk.com/vgosdume" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / </a><a href="https://vk.com/vgosdume" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Блоцкий Владимир Николаевич</a></p>

Блоцкий Владимир Николаевич. Обложка © VK / Блоцкий Владимир Николаевич

Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Блоцкий принял решение досрочно сложить полномочия, это решение согласовано с руководством партии. Кто займёт место Блоцкого, станет известно в первой половине декабря.

"Он продолжит работать с партией и фракцией. После того как покинет Госдуму, Владимир Николаевич сосредоточится на вопросах развития сельского хозяйства", — сообщил ТАСС первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Вторым направлением работы Блоцкого "станет укрепление международного и двустороннего сотрудничества с Китаем, а также странами Африки и Латинской Америки".

Блоцкого называют самым богатым депутатом Госдумы. В 2021 году он задекларировал доход в размере 3,5 миллиарда рублей. В этом же году парламентарий занял 47-е место в рейтинге госслужащих с самыми высокими доходами по версии Forbes.

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А ранее мандата лишился и самый молодой депутат Госдумы — Василий Власов. За проголосовали 300 коллег из "Единой России" и ЛДПР. А в КПРФ, "Справедливой России" и партии "Новые люди" инициативу не поддержали. Экс-парламентарий отметил, что ситуация грустная, зато теперь у него есть возможность сосредоточиться на работе в созданной им общественной организации. Депутатское удостоверение Власов намерен оставить на память.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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